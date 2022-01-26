رصد 51 إصابة في كندا من السلالة الجديدة المتفّرعة من أوميكرون

وتم كشف معظم هذه الإصابات عند مسافرين دوليين. هذا ولم تحدد الحكومة الكندية أسماء المقاطعات المتضررة.

من جهتها، قالت مقاطعة بريتيش كولومبيا إنها رصدت على أراضيها حالات قليلة من السلالة الجديدة من متحوّر أوميكرون في الأسابيع الأخيرة.

يراقب علماء وكالة الصحة العامة الكندية البيانات الدولية بحثًا عن علامات تدل على أن السلالة الجديدة المتفرعة من أوميكرون وأطلق عليها [BA.2] تغير من شدة المرض وانتشاره أو تؤثر على فعالية الاختبارات التشخيصية أو اللقاحات أو العلاجات لداء كوفيد-19.

تقول الناطقة بلسان مجموعة علماء مديرية الصحة العامة الفيدرالية آن جينييه: إن هناك حاجة إلى معلومات إضافية لتحديد ما إذا كان هذا المتحوّر الفرعي سيصبح متغيّرا مثيرا للقلق في حد ذاته أو إذا كان أشد فتكا من متغيّر أوميكرون.

وتضيف المتحدثة بأن المتغيّر الفرعي الجديد لديه العديد من أوجه الشبه مع مع BA.1، متغيّر أوميكرون الذي انتشر في كندا بوتيرة سريعة جدا منذ شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي.

يقول العلماء الكنديون إن سلالة BA.2 لديها بعض الاختلافات عن سلالة BA.1، ولكن البيانات حول هذا الموضوع محدودة للغاية في هذا الوقت.

تم اكتشاف المتغير الجديد المتفرّع من أوميكرون بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في الفلبين. وبعد ذلك رصدت حالات إصابة أخرى به في الهند وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والدنمارك وغيرها من الدول. في الدنمارك، على سبيل المثال، يحل المتغيّر المتفرّع مكان أوميكرون.