[تقرير] جواز التطعيم إجباري لدخول المتاجر الكبيرة في كيبيك

وبموجب مرسوم حكومي، تخضع جميع المحلات التي تزيد مساحتها عن 1500 متر مربع لهذا الإجراء ، باستثناء المتاجر التي يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع البقالة أو المنتجات الصيدلية.

وبالأمس، تشكّل طابور أمام مدخل متجر كوستكو (Costco) في مونتريال. وهذا الطابور ليس جديدًا حيث يتشكّل في سائر الأيام.

ونظرًا للتدابير الصحية التي فرضتها الحكومة لاحتواء متغيّر أوميكرون، فإن عدد العملاء الذين يمكنهم التواجد في نفس الوقت بالداخل يقتصر على 539 شخصًا.

ومنذ يوم أمس ، تم تكليف ستة موظفين بفحص جوازات التطعيم للعملاء عند مدخل المتجر.

يقف كل منهم خلف طاولة ويحميها عازل من الزجاج الشبكي. ولكلّ موظّف هاتف ذكي عليه تطبيق Vaxicode Verif الذي يتحقق من رموز QR على هواتف العملاء.

وعند الإعلان عن هذا الإجراء منذ حوالي عشرة أيام، أشار فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك ، إلى أولئك الذين ما زالوا مترددين في تلقي التطعيم وقال لهم : هذا هو ثمن رفض اللقاح .

ينتظر العملاء في طابور التحقق من جوازات تطعيمهم عند مدخل متجر كوستكو في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ويأتي هذا الإجراء أيضًا بعد أن طلبت نقابة الأطباء في كيبيك من الحكومة فرض جواز التطعيم إلى مجموعة واسعة من الشركات والأماكن العامة .

وبالنسبة لموريل غودرو، رئيس نقابة الأطباء، لم يعد بإمكان كلّ الذين تلقّوا جرعتي اللقاح تحمّل معاناة قيود التدابير الصحية في صمت بينما يحتل الأشخاص غير الملقحين سريرًا واحدًا من بين كلّ سريرين في المستشفيات وأغلبية الأسرّة في العناية المركزة.

وأضاف أن العبء الزائد على المستشفيات يحرم آلاف المرضى من العمليات الجراحية ، مما يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة تدهور حالتهم الصحية.

وعند مخرج متجر كوستكو، وقفت صديقتان مغاربيّتان أنهيتا للتو جولتهما داخل المتجر وكانتا محمّلتين بالمشتريات ومها متوجّهتين إلى سيارتيهما الواقفة في موقف السيارات المجاور.

وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي، أوضحتا أنّهما كانتا على دراية بدخول مرسوم جواز التطعيم في المحلّات الكبرى حيّز التنفيذ.

وأضافتا أنهما قرّرتا تلقّي جرعتي اللقاح لأنهما تعتزمان السفر خارج كندا الصيف المقبل.

ومع ذلك، ترى المرأتان أن حظر دخول غير المطعمين مبالغ فيه بعض الشيء.

ليس من الطبيعي ألا نسمح للناس بالدخول إلى المتجر بسبب جواز التطعيم . نقلا عن ليندا، زبونة

ولا يقتصر رفض هذا الإجراء على العملاء.

فوفقًا لتقارير هيئة الإذاعة الكندية صدرت عند الإعلان عن هذا الإجراء قبل عشرة أيام، فقد شجبت الجمعية الكيبيك لبائعي لأجهزة ومواد البناء (AQMAT) فرض جواز التطعيم على المحلّات الكبيرة.