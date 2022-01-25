كيبيك تتجه إلى مرونة أكبر في التدابير الوقائية والمطاعم تفتح صالاتها الاثنين المقبل

تعتزم حكومة مقاطعة كيبيك المحلية البدء بالتخفيف من تدابير الحجر التي فرضتها مؤخرا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

تستأنف المطاعم عبر أنحاء المقاطعة نشاطها وتستقبل الزبائن من جديد داخل الصالات مع مراعاة الالتزام بملء 50% فقط من قدرة استيعابها.

ومن المقرر أن يُعلن عن الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحافي يعقده بعد ظهر اليوم رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو يرافقه كبير أطباء كيبيك بالإنابة لوك بوالو.

اعتبارا من يوم 31 كانون الثاني / يناير سيسمح بجلوس ساكني مسكنين على طاولة واحدة في المطعم.

سيطال التخفيف من التدابير أيضا التجمعات في المساكن الخاصة، ويمكن التقاء عائلتين تحت سقف واحد بعدما كان منعت كليا أية تجمعات منذ عيد رأس السنة نهاية السنة الفائتة.

كذلك يشمل التخفيف من القيود عودة ممارسة الرياضة للشباب، لا سيما في ما يتعلق بالأنشطة الرياضية بعد الدوام المدرسي.

وتقوم الحكومة بارسال شكل التدابير الوقائية الجديدة إلى كافة المساكن الخاصة لكبار السن والمراكز الأخرى التي تأوي العجزة عبر المقاطعة حتى تتمكن بدورها من تكييف القيود الصحية المتعلقة بغرف الطعام والتجمعات الخاصة والزيارات.

يذكر أن المعلومات المتعلقة بتقليص قيود الحجر المفروضة حاليا بسبب الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، كانت نشرتها صحيفة مونتريال اليومية الصادرة في المدينة الكوسموبوليتية وبدورها أكدت هيئة الإذاعة الكندية صحة هذه المعلومات.

ومع ذلك ، تخضع بعض الشروط والأحكام للتغيير في اللحظة الأخيرة، إذ لا تزال الاجتماعات التي يتم التباحث فيها في تخفيف القيود منعقدة منذ هذا الصباح.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)