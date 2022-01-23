[تقرير] نبيل عزاب

الصفحة الرئيسيةفنّونالفنون البصرية[تقرير] نبيل عزابافتُتح معرض الفنان التشكيلي نبيل عزاب أمس السبت 22 يناير كانون الثاني في مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل ، وسيستمر حتى 13 مارس آذار 2022.الصورة: Instagram / Nabil AzabRCIتاريخ النشر: 21:39 ... .... الفنان التشكيلي نبيل عزاب خلال تحضير معرضه الذي افتتح يوم السبت 22 يناير كانون الثاني 2022 في مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل. سيستمر المعرض حتى 13 مارس آذار 2022.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... ... كاترين لافرانشيز، مديرة مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... ... يقع مركز الفن المعاصر (DRAC) داخل دار الفنون في دروموندفيل. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... روابط ذات صلة : [تقرير] صْفيّة أو عندما يصبح الفنّ أداةً للتغيير[تقرير] اكتشاف ثقافة السكان الأصليين في متحف ماكورد في مونتريال[تقرير] مهرجان العالم العربي في مونتريال يعود في نسخة حضورية