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[تقرير] نبيل عزاب

لوحتان معلقتان على حائط وسط قاعة عرض.

افتُتح معرض الفنان التشكيلي نبيل عزاب أمس السبت 22 يناير كانون الثاني في مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل ، وسيستمر حتى 13 مارس آذار 2022.

الصورة: Instagram / Nabil Azab

RCI

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رجل جالس على الأرض بين لوحتين.

الفنان التشكيلي نبيل عزاب خلال تحضير معرضه الذي افتتح يوم السبت 22 يناير كانون الثاني 2022 في مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل. سيستمر المعرض حتى 13 مارس آذار 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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امرأة تقف وخلفها حائط كُتب عليه كلمة (DRAC) عدة مرات.

كاترين لافرانشيز، مديرة مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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لوحة مكتوب عليها دار الفنون على أرضية تكسوها الثلوج أمام مبنى.

يقع مركز الفن المعاصر (DRAC) داخل دار الفنون في دروموندفيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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