[تقرير] نبيل عزاب

افتُتح معرض الفنان التشكيلي نبيل عزاب أمس السبت 22 يناير كانون الثاني في مركز الفن المعاصر (DRAC) في دروموندفيل ، وسيستمر حتى 13 مارس آذار 2022.

الصورة: Instagram / Nabil Azab