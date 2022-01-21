وفاة أربعة أشخاص، بينهم رضيع، من البرد في مانيتوبا أثناء عبورهم إلى الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة تمّ توقيف رجل من ولاية فلوريدا ووُجِّهت إليه تهم بتهريب البشر بعد العثور على جثث الأشخاص الأربعة في مانيتوبا.

’’ما أنا على وشك إطلاعكم عليه سيكون من الصعب على كثير من الناس سماعه‘‘، قالت اليوم جين ماكلاتشي، مساعِدة مفوض الشرطة الملكية الكندية، في مؤتمر صحفي في وينيبيغ، عاصمة مانيتوبا، ’’إنها مأساة مطلَقة ومفجعة للقلب‘‘.

وأضافت ماكلاتشي أنه تمّ العثور على جثث رجل وامرأة وطفل معاً في مكان واحد، بينما تم العثور على جثة صبي على بعد أمتار قليلة.

وتعتقد الشرطة أنّ الأربعة ماتوا بسبب تعرضهم للطقس المتجمد أثناء محاولتهم اجتياز الحدود من كندا إلى الولايات المتحدة سيراً على الأقدام.

أفراد من الشرطة الملكية الكندية قرب بلدة إمرسون في مانيتوبا أمس. الصورة: Gendarmerie royale du Canada

’’هؤلاء الأشخاص، وبينهم طفل رضيع، تُركوا بمفردهم وسط عاصفة ثلجية كانت فيها الحرارة (المحسوسة) بحدود 35 درجة مئوية تحت الصفر‘‘، قالت ماكلاتشي.

وأوضحت ماكلاتشي أنّ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أعطت فريق العمل المتكامل لشرطة الحدود التابعة للشرطة الملكية الكندية ’’معلومات مقلقة‘‘ قبيْل التاسعة والنصف من صباح الخميس.

’’ألقى أفراد الجمارك وحماية الحدود الأميركية القبض على مجموعة من الأشخاص الذين عبروا الحدود من كندا إلى الولايات المتحدة قرب بلدة إمرسون في مانيتوبا. كان أحد هؤلاء الأشخاص يحمل أشياء لطفل رضيع. لكن لم يكن هناك طفل في المجموعة‘‘، قالت ماكلاتشي.

وأضافت ماكالاتشي أنّ عمليات البحث بدأت على الفور على جانبي الحدود، وتمّ العثور على الجثث، بعد أربع ساعات من العمل في ظروف صعبة للغاية, على مسافة نحو عشرة كيلومترات إلى الشرق من إمرسون، داخل الأراضي الكندية وعلى بعد نحو عشرة أمتار من الحدود مع الولايات المتحدة.

’’نعمل على تحديد هوية الضحايا، وستُجرى عمليات تشريح للجثث لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة‘‘، قالت ماكلاتشي.

آليات للشرطة الملكية الكندية في محيط بلدة إمرسون خلال البحث أمس عن الأشخاص الأربعة الذين تمّ العثور لاحقاً على جثثهم. الصورة: Gendarmerie royale du Canada

وصباح الخميس لم تكن الشرطة الملكية الكندية تعلم بعد ما هي أعمار الضحايا وجنسيتهم ولا سبب محاولتهم عبور الحدود. كما لم يكن بمقدورها بعد تحديد عدد الأشخاص المعتقلين في الولايات المتحدة.

وأعرب مكتب وزير السلامة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو، عن حزنه لاكتشاف الجثث العائدة للأشخاص الأربعة وأوضح أنّ ’’الشرطة الملكية الكندية تواصل تحقيقها بالتعاون مع وكالة خدمات الحدود الكندية ونظرائها الأميركيين في هيئة الجمارك وحماية الحدود‘‘.

وأعربت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كندا، ريما جاموس إمسيس، عن حزنها لهذه الوفيات. ’’مهما كانت الظروف، لا ينبغي لأحد أن يختار مثل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر‘‘، قالت المسؤولة الأممية.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)