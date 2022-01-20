أونتاريو تبدأ تخفيف القيود الاحترازية آخر الشهر الحالي

هذا ما أكده رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو دوغ فورد في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة وزيرة الصحة في المقاطعة كريستين إليوت ورئيس الخدمات الطبية فيها، الدكتور كيران مور.

كما أعلنت حكومة أونتاريو أنّ الملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية ستتمكن من جديد من استقبال الجمهور اعتباراً من 31 كانون الثاني (يناير)، وبسعة 50% على ألّا يتخطى عدد الحضور 500 شخص.

وسيُسمح بالتجمعات الاجتماعية الداخلية لما يصل إلى 10 أشخاص وبالتجمعات الخارجية لما يصل إلى 25 شخصاً.

وستُخفّف القيود أكثر ابتداءً من 21 شباط (فبراير) المقبل، فيُتاح مثلاً لما يصل إلى 25 شخصاً بالتجمع في الداخل ولما يصل إلى 100 شخص بالتجمع في الهواء الطلق.

وبعد 21 يوماً على ذلك، أي اعتباراً من 14 آذار (مارس)، تُخفَّف القيود أكثر، فيُسمح مثلاً لما يصل إلى 50 شخصاً بالتجمع في الداخل وتُزال كافة القيود عن عدد المتجمعين في الهواء الطلق.

مطاعم أونتاريو تنتظر عودة الزبائن إلى طالات الطعام كما هي الحال في هذه الصورة لأحد مطاعم تورونتو في الخريف الفائت. الصورة: Radio-Canada / Evan Mitsui

وكانت حكومة فورد قد فرضت مطلع الشهر الحالي قيوداً على حجم التجمعات وعلى المرافق المذكورة أعلاه بهدف الحدّ من الانتشار السريع لمتغير أوميكرون من فيروس كورونا وحماية القدرة الاستيعابية لشبكة المستشفيات في المقاطعة، كما قالت في حينه.

وقال فورد في المؤتمر الصحفي اليوم إنّ الوضع الاستشفائي يتحسّن، فأشار إلى استقرار في حالات الاستشفاء وتراجع في معدّل تغيّب موظفي الرعاية الصحية وفي معدّل إيجابية اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن الفيروس.

بات الأسوأ وراءنا، نحن واثقون من ذلك. نحن الآن في وضع يسمح لنا برفع إجراءات الصحة العامة بحذر وبشكل تدريجي نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو

وسيظل ارتداء قناع الوجه الواقي إلزامياً في الأماكن العامة كما سيظل جواز السفر اللقاحي مطلوباً لارتياد بعض الأماكن، كالحانات والمطاعم والصالات الرياضية.

امرأة في السابعة والأربعين من عمرها مصابة بـ’’كوفيد - 19‘‘ تخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى هامبر ريفر في تورونتو في 13 نيسان (أبريل) 2021. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

وأفادت بيانات الصحة العامة الصادرة اليوم في أونتاريو أنّ عدد حالات الاستشفاء من وباء ’’كوفيد - 19‘‘ يبلغ 4061، بتراجع 71 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، من ضمنها 594 حالة في أقسام العناية المركزة، بزيادة 5 حالات.

وسُجِّلت 7.757 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة. لكنّ هذا العدد هو ’’تقدير ناقص‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وسُجِّلت 75 حالة وفاة إضافية، لكنّ السلطات الصحية أشارت إلى أنّ بعض هذه الوفيات حصلت فعلياً في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)