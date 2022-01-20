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أونتاريو تبدأ تخفيف القيود الاحترازية آخر الشهر الحالي
تُعاود صالات الطعام في المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة ومراكز اللياقة البدنية ودور العبادة والحانات ودور السينما والمتاحف في أونتاريو فتحَ أبوابها في 31 كانون الثاني (يناير) الحالي، لكن عدد الزبائن المسموح لهم بارتيادها سيُخفَّض بمقدار النصف.
هذا ما أكده رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو دوغ فورد في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة وزيرة الصحة في المقاطعة كريستين إليوت ورئيس الخدمات الطبية فيها، الدكتور كيران مور.
كما أعلنت حكومة أونتاريو أنّ الملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية ستتمكن من جديد من استقبال الجمهور اعتباراً من 31 كانون الثاني (يناير)، وبسعة 50% على ألّا يتخطى عدد الحضور 500 شخص.
وسيُسمح بالتجمعات الاجتماعية الداخلية لما يصل إلى 10 أشخاص وبالتجمعات الخارجية لما يصل إلى 25 شخصاً.
وستُخفّف القيود أكثر ابتداءً من 21 شباط (فبراير) المقبل، فيُتاح مثلاً لما يصل إلى 25 شخصاً بالتجمع في الداخل ولما يصل إلى 100 شخص بالتجمع في الهواء الطلق.
وبعد 21 يوماً على ذلك، أي اعتباراً من 14 آذار (مارس)، تُخفَّف القيود أكثر، فيُسمح مثلاً لما يصل إلى 50 شخصاً بالتجمع في الداخل وتُزال كافة القيود عن عدد المتجمعين في الهواء الطلق.
وكانت حكومة فورد قد فرضت مطلع الشهر الحالي قيوداً على حجم التجمعات وعلى المرافق المذكورة أعلاه بهدف الحدّ من الانتشار السريع لمتغير أوميكرون من فيروس كورونا وحماية القدرة الاستيعابية لشبكة المستشفيات في المقاطعة، كما قالت في حينه.
وقال فورد في المؤتمر الصحفي اليوم إنّ الوضع الاستشفائي يتحسّن، فأشار إلى استقرار في حالات الاستشفاء وتراجع في معدّل تغيّب موظفي الرعاية الصحية وفي معدّل إيجابية اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن الفيروس.
بات الأسوأ وراءنا، نحن واثقون من ذلك. نحن الآن في وضع يسمح لنا برفع إجراءات الصحة العامة بحذر وبشكل تدريجي
وسيظل ارتداء قناع الوجه الواقي إلزامياً في الأماكن العامة كما سيظل جواز السفر اللقاحي مطلوباً لارتياد بعض الأماكن، كالحانات والمطاعم والصالات الرياضية.
وأفادت بيانات الصحة العامة الصادرة اليوم في أونتاريو أنّ عدد حالات الاستشفاء من وباء ’’كوفيد - 19‘‘ يبلغ 4061، بتراجع 71 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، من ضمنها 594 حالة في أقسام العناية المركزة، بزيادة 5 حالات.
وسُجِّلت 7.757 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة. لكنّ هذا العدد هو ’’تقدير ناقص‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).
وسُجِّلت 75 حالة وفاة إضافية، لكنّ السلطات الصحية أشارت إلى أنّ بعض هذه الوفيات حصلت فعلياً في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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