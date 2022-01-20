بإمكان الطلاب الأجانب أخيراً الحصول على رخصة قيادة في كيبيك

ففي اليوم الأول من عام 2022 وضعت مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ) قواعد جديدة، بهدوء ودون الإعلان عنها على الملأ، تقيّد الوصول إلى إجراءات الحصول على رخصة قيادة في ثانية كبريات مقاطعات كندا بعدد السكان.

وتبعاً لهذه الشروط الجديدة يحقّ فقط للمواطنين الكنديين وللمقيمين الدائمين وللأشخاص الحاصلين على ’’تصريح عمل‘‘ صالح لمدة عام واحد على الأقل ’’الحصول على رخصة قيادة في كيبيك‘‘ حسبما أكدته متحدثة باسم المؤسسة لراديو كندا.

ولكن بعد عدة عمليات تبادل رسائل بواسطة البريد الإلكتروني، امتدت على مدى أسبوع، تراجعت هذه المؤسسة العامة بشكل كامل عن قرارها، ملغيةً الشروط الجديدة التي أثارت غضباً شديداً لدى الجمعيات الأهلية ومدارس القيادة والعائلات التي اشتكت من ’’تمييز‘‘ تجاه الشباب الأجانب المقيمين في كيبيك.

’’لم يكن أحد على علم بذلك (بالشروط الجديدة) ولم يذكروا لنا الأسباب. قالوا لنا: ’إنه القانون، لقد تمّ تغييره‘ ‘‘، قال مدير جمعية مدارس تعليم القيادة في كيبيك (AECQ)، مارك تومسون.

وأضاف تومسون لراديو كندا أنّ الإجراءات الجديدة التي أُلغيت لاحقاً كانت ستؤثّر على مئات، لا بل آلاف، الشباب الأجانب.

طلاب داخل حرم جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM). الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

ووفقاً لأحدث البيانات المتوفرة، هناك ما يقرب من 65.000 طالب أجنبي مسجلين في جامعات كيبيك ومعاهد الـ’’سيجيب‘‘ (Cégep) للدراسة ما قبل الجامعية فيها.

’’أُصبنا بالذهول‘‘، قالت من جهتها أدلين ألينو، وهي مديرة مدرسة لتعليم القيادة في مونتريال، تعليقاً على الشروط الجديدة الملغاة.

’’قد يبقى الطالب (الأجنبي) هنا مدة خمس سنوات، وقد يرغب بالاستقرار هنا‘‘، أضافت ألينو التي تساءلت عن دوافع مؤسسة التأمين على السيارات.

قد يحتاج الطالب إلى العمل أو قد يرغب في اكتشاف البلد. إذا كنتَ بحاجة إلى العمل فغالباً ما تحتاج إلى رخصة قيادة نقلا عن أدلين ألينو، مديرة مدرسة لتعليم القيادة في مونتريال

المقر الرئيسي لمؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ) في كيبيك العاصمة. الصورة: Radio-Canada / Hans David Campbell

ولم تعطِ مؤسسة التأمين على السيارات تفاصيل كثيرة بشأن ما أقدمت عليه. ’’تعليقات عملائنا جعلتنا نغيّر طريقة عملنا‘‘، قالت المتحدثة باسم المؤسسة، آن ماري دوسو توركوت، لراديو كندا.

بعد التحليلات والسيناريوهات المختلفة التي قمنا بدراستها، قرّرنا توسيع نطاق تعريف ’’الاستقرار في كيبيك‘‘ نقلا عن آن ماري دوسو توركوت، المتحدثة باسم مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك

’’استندت قراراتنا إلى مبادئ السلامة المرورية ورضى الزبائن‘‘، أضافت دوسو توركوت.

ويمكن لجميع الأشخاص المؤهلين للحصول على رخصة قيادة في كيبيك أن يطلبوا، عند الاقتضاء، تحويل رخصتهم التي حصلوا عليها في بلد أجنبي.

’’نتحدث هنا عن تحسن، لأنه قبل كانون الثاني (يناير) 2022 لم يكن بإمكان العمال الأجانب المؤقتين التقدم بطلب لتبادل الرخص. هذا إذاً خبر جيّد‘‘، قالت دوسو توركوت.

لكنّ تبادل الرخص لا يشمل الجميع. فقد وقّعت كيبيك اتفاقيات تبادل مع عدة دول، ما يتيح بالتالي لمواطني هذه الدول المقيمين في كيبيك استبدال رخصتهم برخصة قيادة صادرة عن مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك.

ونجد بين تلك الدول كلّاً من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان وسويسرا وهولندا وتايوان.

(نقلاً عن تقرير لرومان شُويه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)