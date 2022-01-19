كيبيك تخطت الذروة في الإصابات لكنها لم تبلغها في الاستشفاء

وصرّح اليوم المدير الوطني الانتقالي للصحة العامة في كيبيك، الدكتور لوك بوالو، أنه، على ما يبدو، أصبحت ذروة الإصابات بمتغير أوميكرون في المقاطعة ’’وراءنا‘‘.

وقال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الكيبيكي، كريستيان دوبيه، إنّ عدد حالات الاستشفاء بسبب وباء ’’كوفيد - 19‘‘ يستمر في الارتفاع وإن بوتيرة أبطأ.

وسُجلت في الساعات الـ24 الماضية 36 حالة استشفاء من مرض ’’كوفيد - 19‘‘ في المقاطعة.

قد نكون تجاوزنا ذروة حالات الإصابة لأننا بدأنا نشهد تباطؤاً في نمو حالات الاستشفاء. هذه علامة جيدة للغاية وإن كان وضع المستشفيات لا يزال هشاً جداً نقلا عن الدكتور لوك بوالو، المدير الوطني الانتقالي للصحة العامة في كيبيك

وستتابع سلطات الصحة العامة في كيبيك عن كثب آثار عودة طلاب المرحلتيْن الابتدائية والثانوية إلى مدارسهم بصيغة حضورية ابتداءً من اليوم وآثار رفع حظر التجول الليلي ابتداءً من مساء أمس، أكد الدكتور بوالو.

المدير الوطني الانتقالي للصحة العامة في كيبيك، الدكتور لوك بوالو. الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

وعلى الرغم من أنّ النظام الصحي في كيبيك لا يزال في ’’حالة أزمة‘‘، فإنّ معدّل التغيّب في شبكة الصحة العامة يسجّل تراجعاً، أشار الوزير دوبيه.

وتفيد آخر بيانات وزارة الصحة أنّ نحواً من 12.000 عامل في مجال الرعاية الصحية لا يزالون متغيبين عن العمل. وكان عدد المتغيبين قد تجاوز عتبة الـ20 ألفاً في كانون الأول (ديسمبر) الفائت.

وحثّ وزير الصحة الكيبيكي سكان مقاطعته على ’’عدم التراخي‘‘ في الجهود المبذولة للحدّ من انتشار الوباء بالرغم من بعض التحسن في الشبكة الاستشفائية.

كما شكر الوزير النقابات المركزية على مساعدتها، وكذلك جميع الموظفين الذين يعملون ساعات أطول والعمالَ المتقاعدين الذين عادوا إلى الشبكة الصحية لتقديم يد العون في هذه الفترة الصعبة.

وعلى صعيد كندا سُجِّلت في الساعات الـ24 الماضية 18.309 إصابات بفيروس كورونا، من ضمنها 7.086 إصابة في أونتاريو و5.143 إصابة في كيبيك، على التوالي أكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان.

وسُجِّلت 145 حالة وفاة، من ضمنها 89 حالة في كيبيك و38 حالة في أونتاريو.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)