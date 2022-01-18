كيبيك تريد 25.000 مربية إضافية في مراكز الحضانة بحلول 2026

ويأمل وزير العائلة، ماتيو لاكومب، ووزير العمل والتضامن الاجتماعي، جان بوليه، بتوظيف 18.000 مربية جديدة من خلال تحفيزات متعددة وإعادة تأهيل 7.000 مربية أُخرى قد يكُنّ مثلاً في الشبكة حالياً لكنهن لا يتمتعن بكامل المؤهلات المطلوبة.

ومع المبالغ التي سبق الإعلان عنها في نيسان (أبريل) الفائت للفوج الأول من الطلاب الذين بدأوا التدرّب، تكون الحكومة قد خصصت ما مجموعه 295 مليون دولار لإجراءات مختلفة. وبدأ بالفعل حوالي 550 شخصاً الدورة التأهيلية التي تتيح لمتابعيها التوفيق بين الدراسة والعمل.

وهناك مروحة واسعة من التدابير المعروضة: تدريب مدفوع خمسة أيام في الأسبوع ويوفق بين العمل والدراسة، اعتراف محتمَل بالخبرات المكتسَبة، منحة مالية لكل فصل دراسي، وعلاوات مالية للمتقاعدات اللواتي يعدن إلى العمل.

وستُمنح المتقاعدات علاوة بنسبة 6,6%، ما قد يمثّل 3.000 دولار، كما أوضح الوزير بوليه.

وكمثال آخر، يمكن لشخص عاطل عن العمل الحصول على 475 دولاراً في الأسبوع للبدء بمتابعة دورة تدريبية.

ويتيح تدبير آخر للطالب الذي يتابع تخصصاً في تقنيات تربية الطفولة في أحد المعاهد مدة ثلاث سنوات الحصولَ على منحة دراسية قدرها 1.500 دولار عن كلّ فصل دراسي بدوام كامل ينهيه بنجاح، ما يتيح له الحصول على 9.000 دولار على امتداد السنوات الثلاث.

وزير العائلة في حكومة كيبيك، ماتيو لاكومب. الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

’’أعلم أنه في الوقت الحالي، في ظلّ جائحة ’كوفيد - 19‘، الأمور ليست سهلة في مراكز الحضانة التعليمية. العمل يثقل كاهل الجميع، وفي مراكز الرعاية النهارية التي تخصنا هناك الكثير من العمل‘‘، قال وزير العائلة الكيبيكي، ماتيو لاكومب.

’’وبالإضافة إلى ذلك وعدنا بتوفير مكان (في هذه المراكز) لكلّ طفل. لذا، علينا أن نرسل التعزيزات، المربِّيات، ويجب أيضاً أن نحضّر الجيل المقبل (من المربِّيات)‘‘، أضاف الوزير لاكومب.

وتشكل هذه الحملة الواسعة النطاق لتوظيف المربِّيات في مراكز رعاية الأطفال جزءاً من خطة حكومة كيبيك لتوفير 37.000 مكان جديد للأطفال في هذه المراكز.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)