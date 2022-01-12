من يرفض وخزة اللقاح في كيبيك عليه الاستعانة بمحفظته

هذا ما أعلنه فرانسوا لوغو، رئيس حكومة ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم.

وستفرض حكومة كيبيك هذه المساهمة الصحية على كلّ شخص بالغ من سكان المقاطعة يرفض تلقي اللقاح.

’’الفكرة (من هذه الخطوة) هي إبلاغ جميع الأشخاص الذين، لأسباب غير طبية، لم يتناولوا اللقاح بأنه سيتعيّن عليهم دفع مساهمة‘‘، قال رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك.

ويرى لوغو أنّه يتعيّن على الـ10% من الكيبيكيين الذين لم يتناولوا لغاية الآن أيّة جرعة لقاحية مضادة للفيروس المسبب لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ ألّأ يتسببوا بأيّ أذى للـ90% من سكان مقاطعتهم الذين تلقوا اللقاح.

’’يشكل هؤلاء الأشخاص عبئاً مالياً كبيراً على العاملين الصحيين‘‘، قال لوغو عن غير الملقَحين، وأوضح أنه ’’حتى لو كانوا يمثلون 10%‘‘ فقط من السكان فإنهم ’’يشغلون 50% من الأسرّة في أقسام العناية المركزة‘‘ في مستشفيات كيبيك.

من الطبيعي أن تطالب غالبية السكان بعواقب نقلا عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك، عمّا يعتبره حقّ الملقّحين على غير الملقّحين

المدير الوطني الانتقالي للصحة العامة في كيبيك الدكتور لوك بوالو (يسار الصورة) شارك اليوم في أول مؤتمر صحفي بصفته الجديدة إلى جانب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو الجالس عن يمين وزير الصحة كريستيان دوبيه. الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

كما يعتزم لوغو توسيع نطاق فرض الجواز اللقاحي. ’’لكن علينا أن نذهب حتى أبعد من ذلك‘‘، شدّد لوغو، ’’إنها مسألة إنصاف‘‘.

وهذا ’’المبلغ الهام‘‘ الذي سيتعيّن على غير الملقحين دفعه لن يقتصر على حوالي 50 دولاراً، حسب رئيس الحكومة.

ويدرس وزير المالية الكيبيكي، إريك جيرار، كيفية تطبيق هذا الإجراء. فيمكن مثلاً لمن لم يتناول اللقاح تسديد هذه ’’المساهمة الصحية‘‘ عند تقديمه تقرير ضريبة الدخل السنوي الخاص به. لكن لن يُطلب منه تسديدها عند ذهابه إلى المستشفى، حسب رئيس الحكومة.

يُذكر أنّ وزير الصحة الفدرالي، جان إيف دوكلو، قال الجمعة الفائت إنّ التطعيم الإجباري ضدّ فيروس كورونا، الذي هو من صلاحيات المقاطعات، سيكون السبيل الوحيد لإعادة كندا ’’إلى وضع وحياة طبيعييْن‘‘، مضيفاً أنه يؤمن ’’شخصياً بأننا سنصل إلى هذا يوماً ما‘‘.

لكنّ مكتب وزير الصحة في كيبيك، كريستيان دوبيه، أصدر بياناً ردّ فيه على كلام دوكلو بالقول إنّ التطعيم الإجباري ’’ليس سبيلاً نفكر به‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)