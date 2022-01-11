استقالة الدكتور أرّودا، المدير الوطني للصحة العامة في كيبيك

فقد قدّم المدير الوطني للصحة العامة في ثانية كبريات المقاطعات الكندية بعدد السكان استقالته أمس إلى رئيس حكومة المقاطعة، فرانسوا لوغو، الذي قبلها.

وفقدَ نجمُ الرجل الذي كان قادراً على طمأنة الجمهور في الموجة الأولى من الجائحة الكثيرَ من بريقه مؤخراً. وتعرضت إدارته الصحة العامة لانتقادات فيما تجتاح كيبيك، كما سائر العالم، موجةُ متغيّر أوميكرون من فيروس كورونا، ممّا أدى إلى انفجار في عدد حالات الإصابة بـ’’كوفيد - 19‘‘ وتجاوز القدرة الاستيعابية لشبكة المستشفيات في كيبيك.

’’التعليقات الأخيرة حول مصداقية آرائنا وصرامتنا العلمية تتسبب بلا شك بتراجع في تقيّد السكان بها‘‘، كتب الدكتور أرّودا في كتاب استقالته.

’’وفي مثل هذا السياق أرى أنه من المناسب أن أقدّم لكم إمكانية استبدالي قبل نهاية فترة ولايتي، على الأقل كمدير وطني للصحة العامة‘‘، أضاف أرّودا، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية، متوجهاً إلى رئيس حكومة كيبيك.

لا تروا في هذه الخطوة تخلياً من قِبلي، بل بالأحرى فرصة مقدَّمة لكم لإعادة تقييم الوضع بعد عدة موجات (من الجائحة) وفي سياق تطور دائم نقلا عن مقتطف من كتاب استقالة الدكتور هوراسيو أرّودا.

الدكتور هوراسيو أرّودا (يسار الصورة) يصغي لرئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو، الجالس عن يمين وزير الصحة كريستيان دوبيه، خلال مؤتمر صحفي حول تدابير جديدة للحدّ من انتشار جائحة ’’كوفيد - 19‘‘. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وأوضح الدكتور أرّودا في كتاب استقالته أنه قدّم ’’أفضل ما لديّ، استناداً إلى خلفيتي وخبرتي‘‘، مضيفاً أنه وزملاءه ’’كافحنا بلا كلل للحدّ بأكبر قدر ممكن من تأثير جائحة ’كوفيد - 19‘ الرهيبة‘‘.

ومع ذلك تعددت الدعوات في الأشهر الأخيرة لاستبدال الدكتور أرّودا، إذ أُثيرت تساؤلات بشأن توصياته المتعلقة بحظر التجول وبفعالية اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا وتوفرها للناس وأيضاً حول إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض ’’كوفيد - 19‘‘.

لكنّ أرّودا، في كتاب استقالته، دافع عن نفسه مشيراً إلى أنّ الوباء محفوف بعدم اليقين وأنّ المعرفة العلمية تتقدم بسرعة.

وعُيِّن الدكتور أرّودا مديراً وطنياً للصحة العامة في كيبيك عام 2012 وجُدّدت مهامه في هذا المنصب في حزيران (يونيو) 2020 لثلاث سنوات.

يُذكر أنه رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي في 30 كانون الأول (ديسمبر) الفائت ن الأول، اعتبر رئيسُ حكومة كيبيك أنّ الدكتور أرّودا لا يزال الشخص المناسب لقيادة الصحة العامة.

وبحسب معلومات راديو كندا فإنّ خلفه لمرحلة انتقالية، الدكتور لوك بيلودو، سيُقدَّم اليوم للصحافة. والدكتور بيلودو هو رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتفوّق في الخدمات الصحية والاجتماعية (INESSS) التابع لحكومة كيبيك.

زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، دومينيك أنغلاد (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

وأثنت أحزاب المعارضة في كيبيك على عطاءات الدكتور أرّودا عازيةً إلى قرارات حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك مسؤولية وضع الصحة العامة الحالي في المقاطعة.

’’لقد خدم الدكتور أرّودا الكيبيكيين لفترة طويلة. وكان العامان الأخيران من الوباء محورييْن، وأرغماه على وضع حياته وعائلته جانباً من أجلنا جميعاً، ولهذا نشكره. سيسعى (رئيس الحكومة) فرانسوا لوغو على الأرجح لتحميله شناعة الوضع الحالي‘‘، قالت زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، دومينيك أنغلاد.

’’لكنّ رحيل الدكتور أرّودا لن يحلّ أيّ شيء. فالقرارات تُتخذ من قبل رئيس الحكومة ويجب أن تكون مبنية على العلم وليس على استطلاعات الرأي وحسّه الداخلي‘‘، أضافت أنغلاد التي يشكل حزبها المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)