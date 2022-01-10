كيبيك: تدهور الوضع الصحي في مراكز الرعاية الطويلة الأمد

وتأوي هذه المراكز أشخاصاً مسنين غير قادرين على تدبّر شؤونهم بأنفسهم ويحتاجون بسبب أوضاعهم الصحية لرعاية ورقابة متواصلتيْن.

وفي غضون ثلاثة أيام، بين السادس والتاسع من كانون الثاني (يناير) الجاري، ارتفع عدد الوفيات التي تُعزى إلى موجة أوميكرون الحالية من 61 إلى 80 حالة.

وهناك حالياً 30 مركز رعاية طويلة الأمد مصنفة على أنها في ’’المنطقة الحمراء‘‘، أي أنّ 25% على الأقل من نزلائها مصابون بفيروس كورونا، وتحديداً بمتغير أوميكرون. وارتفع عدد هذه المراكز بخمسة في ثلاثة أيام.

وإضافةً إلى ذلك هناك 32 مركزاً مصنفة على انها في ’’المنطقة البرتقالية‘‘، أي أنّ ما بين 15% و24% من نزلائها مصابون بمتغير أوميكرون. وكان عدد هذه المراكز 22 في السادس من كانون الثاني (يناير).

وهناك 213 مركز رعاية طويلة الأمد آخر دخلها متغير أوميكرون وأصاب لغاية يوم أمس أقل من 15% من نزلائها.

وتبلغ نسبة الإصابة في الوحدة الانتقالية للتعافي الوظيفي (UTRF) التابعة لمركز ’’جورج هيبير‘‘ للرعاية الطويلة الأمد، وهو من المراكز في ’’المنطقة الحمراء‘‘، 133%. فهذه الوحدة تأوي 12 شخصاً مصابون جميعاً بأوميكرون بينما تبلغ سعتها 9 أسرّة.

وتقدّم الوحدة الانتقالية للتعافي الوظيفي خدمات إعادة التأهيل لكبار السن الذين خضعوا لعلاج في المستشفى ويحتاجون لاستعادة قواهم من أجل العودة إلى المنزل.

وزيرة شؤون المسنين ومقدمي الرعاية الأسرية في حكومة كيبيك مارغيريت بليه (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

يُذكر أنّ الغالبية الساحقة من الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في مقاطعة كيبيك سُجّلت في مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

وتستمع رئيسة التحقيق في تلك الوفيات، جيهان كامل، إلى شهادة وزيرة شؤون المسنين ومقدمي الرعاية الأسرية في حكومة كيبيك مارغيريت بليه يوم الجمعة.

ومن المُحتمَل أن ينتهي هذا الأسبوع الجزءُ المتعلق بالوقائع في إطار هذا التحقيق الذي بدأ قبل أشهر.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)