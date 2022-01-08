لا مفرّ من التطعيم الإجباري، حسب وزير الصحة الفدرالي

وأدلى الوزير دوكلو بهذا الكلام في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في أوتاوا مع زميله دومينيك لوبلان، وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات ووزير البنى التحتية والمجتمعات المحلية.

’’الاختبارات السريعة والأقنعة الواقية والتباعد الجسدي واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR): كل هذا جيد جداً، إنها عناصر هامة ضمن عدّة العمل‘‘، قال وزير الصحة الفدرالي، مضيفاً أنّ ’’السبيل الوحيد للخروج من هذا (الوضع) هو التطعيم الإجباري‘‘.

لكنّ إلزامية تناول اللقاح لن تُفرَض ’’على الفور لأننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد‘‘، أوضح الوزير دوكلو.

ومع ذلك من المتوقَّع حصول مناقشات واتخاذ ’’إجراءات واضحة‘‘، قال دوكلو، مضيفاً ’’هذا قرار ستتخذه المقاطعات والأقاليم في وقتٍ ما‘‘.

وكرر وزير الصحة الفدرالي القول بأنه ’’يمكننا أن نرى ما نتجه نحوه‘‘، مضيفاً أنه يبني هذا الرأي على أساس المحادثات التي أجراها مع خبراء، حول العالم كما في كندا. ’’ولدينا الكثير من هؤلاء الخبراء في وكالة الصحة العامة‘‘ في كندا، أضاف دوكلو.

وتطرق وزير الصحة الفدرالي إلى هذا الموضوع مع نظرائه في المقاطعات في الأسابيع الأخيرة. ’’في ما يتعلق بما إذا كانوا سيختارون (التطعيم الإجباري) أم لا، القرار يعود إليهم‘‘، أكد دوكلو، مضيفاً أنّ هذه المناقشات ستجري بدعم فدرالي في الأسابيع والأشهر المقبلة.

رئيس حكومة ألبرتا، جايسن كيني، في مقابلة نهاية العام الفائت. الصورة: Radio-Canada

ورداً على كلام وزير الصحة الفدرالي حول التطعيم الإجباري، أصدر مكتب وزير الصحة في مقاطعة كيبيك، كريستيان دوبيه، بياناً قال فيه ’’هذا ليس سبيلاً نفكر به‘‘.

يُذكر أنّ الوزير دوبيه لم يستتثنِ في 22 كانون الأول (ديسمبر) الفائت إمكانية اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الأشخاص غير الملقحين في ردّه على سؤال حول التطعيم الإجباري المحتمَل. ’’إذا كان علينا الذهاب إلى هذا الحد، فسنفعل هناك‘‘، ردّ دوبيه آنذاك.

وفي مقاطعة ألبرتا كتب أمس رئيس الحكومة جايسن كيني على صفحته على موقع ’’تويتر‘‘ أنّ حكومته أزالت التطعيم الإلزامي من الترسانة التشريعية وأنه لن يعود إليها.

’’نشجع الناس بشدة على تناول اللقاح، لكنه خيار شخصي‘‘، أكّد زعيم حزب المحافظين المتحد (UCP) الحاكم في إدمونتون.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)