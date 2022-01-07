5. الهجرة: فهرس

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المصادر:

الحكومة الكنديّة

المجلس الكندي للاجئين

قاموس ’’لاروس‘‘

التسويات المعقولة

أحد أشكال تخفيف القانون أو القواعد بهدف مكافحة التمييز الذي يتسبّب به التطبيق الصارم لأحد المعايير الّذي يؤدّي في بعض الأحيان إلى انتهاك قانون المساواة بين المواطنين.

الخلط

خطاب يقوم على المزج بين أشخاص أو مجموعات أو أفكار بصورة مفرطة بهدف الإساءة إلى فرد أو مجموعة أو شعب.

اللجوء

حماية ممنوحة لشخص يخشى عن وجه حقّ أن يكون مضطهدا على أساس العرق أو الدين أو الجنسيّة أو بسبب أفكاره السياسيّة أو انتمائه إلى مجموعة معيّنة، أو شخص يواجه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية وغير المعهودة.

فئة الخبرة الكنديّة

فئة من المهاجرين تتيح أمام العمّال الأجانب والطلاّب الأجانب الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم ويعملون في كندا، التقدّم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

المواطن الكندي

يعرّف قانون المواطنة المواطن بأنّه كلّ شخص كنديّ المولد، (مولود في كندا أو خارجها من والد (أو والدة) مولود في كندا أو حاصل على الجنسيّة الكنديّة أو طلب الجنسيّة الكنديّة وحصل عليها) (التجنيس)

الجماعة الثقافيّة

مجموعات اجتماعيّة واسعة من جنسيّات مختلفة (إيطاليّة، فيتناميّة ألخ…) من المهاجرين والأمم الأوائل تشكّل عناصر التنوّع الثقافي التي ترفد قنوات التبادل في المجتمع الكيبيكي.

طلب لأسباب تتعلّق بظروف إنسانيّة

يمكن لشخص غير مؤهّل للحصول على الإقامة الدائمة في كندا أن يقدّم طلبا لأسباب تتعلّق بظروف إنسانيّة.

تنطبق الظروف الإنسانيّة على أشخاص في وضع استثنائيّ.

طالب اللجوء

هو شخص يطلب اللجوء. لا يمكن اعتباره لاجئا أو لا قبل تحديد وضعه.

يتلقّى طالبو اللجوء تحديد وضعهم كلاجئين بعد وصولهم إلى كندا.

طالب وضع لاجئ أو مطالب بوضع لاجىء

شخص طلب اللجوء (تعبير مُستخدم في كندا أكثر من طالب لجوء)

شخص طلب اللجوء في كندا وينتظر أن تتّخذ لجنة الهجرة ووضع اللاجئ قرارا بشأن طلبه.

الفرق بين اللاجئ والمهاجر

اللاجئ مضطرّ للهروب لإنقاذ حياته.

المهاجر يختار الانتقال للعيش في بلد آخر.

التميز

تمييز أو إقصاء أو تفضيل استنادا إلى مبرّرات ممنوعة تتسبّب في القضاء أو في الإساءة إلى الاعتراف بالحقوق والحريّات الفرديّة وممارستها.

(هجرة، تعدّديّة واشتمال في كيبيك)

التعدّديّة الثقافيّة

حالة ناجمة عن وجود ثقافات عديدة في إقليم أو مجتمع ما.(قاموس النشاط الحكومي)

الجنسيّة المزدوجة أو الجنسيّات المتعدّدة

وضع شخص هو مواطن شرعي في بلدين أو أكثر في آن معا.

الجنسيّة المزدوجة والجنسيّات المتعدّدة مسموح بها بموجب قانون المواطنة الكندي.

وثمّة دول لا تسمح بها.

المغترب

شخص غادر بلده لأسباب إقتصاديّة أو سياسيّة للاستقرار في بلد آخر (قاموس لاروس).

متطلّبات متعلّقة بالإقامة

الفترة الزمنيّة التي يتوجّب على كلّ من حصل على الإقامة الدائمة أن يمضيها في كندا للحصول على الجنسيّة الكنديّة.

مطلب لغوي

تفترض بعض الطّلبات أن يمتلك مقدّم الطّلب بعض المؤهّلات في إحدى اللّغتين الفرنسيّة أو الإنكليزيّة.

يختلف مستوى الإتقان المطلوب للّغة تبعا لنوع الطلب المقدّم.

متطلّبات خاصّة بالكفالة

شروط يتوجّب أن تتوفّر لدى شخص ما ليتمكّن من كفالة أحد أفراد عائلته الذي يرغب في المجيء إلى كندا بصفة مقيم دائم.

المهاجر

شخص هو حاليّا أو سبق أن كان مهاجرا مقبولا/ مقيما دائما.

المهاجر المقبول/ المقيم الدائم هو شخص سمحت له سلطات الهجرة الكنديّة الإقامة بصورة دائمة في كندا.

المهاجر الاقتصادي

فئة من المهاجرين الذين يتمّ اختيارهم على ضوء مؤهّلاتهم وقدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الكندي.

تتضمّن هذه الفئة العمّال المؤهّلين، المرشّحين الذين تختارهم المقاطعات والأقاليم، وأصحاب الأعمال، والعمّال المؤهّلين في كيبيك، وأعضاء فئة الخبرة الكنديّة وأزواجهم والمُعالين.

المهاجر من فئة أصحاب الأعمال

تشمل هذه الفئة المستثمرين وأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص.

يمكن للأشخاص المنتمين لهذه الفئة أن يحصلوا على الإقامة الدائمة تبعا لنجاح استقراره إقتصاديّا في كندا.

المهاجر المستثمر

تعبير يُستخدم للحديث عن مهاجر مقبول في كندا صاحب خبرة في استثمار مؤسّسة تجاريّة ولديه 1،6مليون دولار كندي على الأقلّ، جمعها بطريقة شرعيّة، أو شخص يستثمر 800 الف دولار في كندا.

المهاجر غير الشرعي

تطرح هذه المصطلحات مشكلة لأنّها قد تضفي صفة الجرميّة على شخص ما، بدل الإيحاء بدخوله أو إقامته بصورة غير شرعيّة في البلاد.

وأكثر من ذلك، قد يؤدّي استخدام هذا المصطلح إلى حكم خاطئ ومتسرّع على وضع الشخص.

في حالة الأشخاص الهاربين من الاضطهاد، يعترف القانون الدولي بأنّهم قد يضطرّون للدخول دون إذن إلى بلد ما، ما يعني أنّه من غير الدقيق وصفهم كمهاجرين غير شرعيّين.

الاشتمال

ضمّ جميع الأفراد دون تمييز على أساس الجنس أو التوجّه الجنسيّ أو التقاليد أو العرق.

تداخل الثقافات

مصطلح يُستخدم في وصف الحوار الهادف إلى التقريب بين الجاليات الثقافيّة المتعدّدة.

الاندماج

تأقلم مختلف أعضاء المجموعة أو مجموعة ما مع المجتمع الشامل.

مدى التناغم بين تصرّفات الفرد أو المجموعة وما ينتظره منهم المجتمع.

المهاجر الاقتصادي

شخص يغادر بلده من أجل العمل أو بحثا عن مستقبل اقتصاديّ أفضل.

يُستخدم هذا المصطلح بشكل صحيح عندما تكون الدوافع محض اقتصاديّة.

الأقليّات الظاهرة

مصطلح ’’أقليّات ظاهرة‘‘، حسب قانون الإنصاف في مجال العمل، يعني ’’كلّ الأشخاص، ما عدا السكّان الأصليّين، الذين ليسوا من العرق الأبيض أو من ذوي البشرة البيضاء‘‘.

ويشمل المصطلح المجموعات التالية: الجنوب آسيويّون، السود، الفليبينيّون، الأميركيّون اللاتينيّون، العرب، الآسيويّون من جنوب شرق آسيا، الأسيويّون من آسيا الغربيّة، الكوريّون واليابانيّون.

ويشمل المصطلح بموجب قانون الإنصاف في العمل ثلاث فئات أخرى: النساء، السكّان الأصليّون والأشخاص ذوو الحاجات الخاصّة.

التعدّديّة الثقافيّة

مصطلح مُستخدَم في كندا للتعريف بالتعايش بين الثقافات المختلفة في وسط السكّان.

شخص على عاتق اللاجئ

فرد من عائلة لاجئ في كندا يجري البتّ في طلبه للحصول على إقامة دائمة.

ويتمّ في الوقت نفسه البتّ بطلب طالب اللجوء الرئيسي.

الشخص المكفول

شخص غريب تقدّم بطلب إقامة دائمة عن فئة لمّ شمل العائلات، يمكن أن يكفله كنديّ حاصل على الموافقة ويلبّي الشروط المطلوبة لفئة لمّ شمل العائلات.

شخص حاصل على الحماية

شخص تمّ الاعتراف بوضعه كلاجئ بموجب المعاهدة التي تعترف بحالات مماثلة، من قبل أحد موظّفي التأشيرات الكنديّة في الخارج، أو لجنة الهجرة واللجوء.

والاعتراف بوضعه كلاجئ يعني أنّه شخص يتوجّب حمايته، أو ينبغي مراجعة المخاطر التي قد تواجهه قبل إبعاده.

أحكام مسبقة

مواقف وآراء حول شخص أو مجموعة، تستند إلى معلومات غير كاملة أو غير كافية.

وقد تكون الأحكام المسبقة إيجابيّة أو أو غير إيجابيّة، لكّنّها تنطوي على تعميم مبالغ فيه يحصر الفرد أو المجموعة عن خطأ في ميزات تؤدّي إلى عدم الاعتراف بالفرد أو بالمجموعة في كلّ تعقيداتها.

برنامج العمّال الأجانب الموسميّين

يتيح هذا البرنامج امام اصحاب العمل تشغيل عمّال أجانب لسدّ النقص في اليد العاملة وفي المهارات على المدى القصير، في حال عدم توفّر كنديّين لشغل هذه المراكز.

يتوجّب إجراء دراسة حول المضاعفات على سوق العمل قبل توظيف العمّال الأجانب.

التمييز

يُقصد بالتمييز كافّة المعتقدات والممارسات، فرديّة كانت أم مؤسّساتيّة، التي تُقصي و تحطّ من قدر فرد أو مجموعة على أساس سمات جسديّة خارجيّة كلون البشر وطبيعة الشعر وشكل العيون.

نظريّة تقول بتفوّق بعض الاعراق على سواها.

موقف عدائي ممنهج حيال فئة معيّنة من الناس.

تصنيف على أساس العرق

عمليّة تصنيف الأفراد والمجموعات بناء على سمات جسديّة أو ثقافيّة.

ورغم الاعتراف بعدم وجود مجموعات عرقيّة في وقتنا الراهن، يساهم استمرار بعض المعتقدات والممارسات العرقيّة في وجود فئة من المجموعات المصنّفة على أساس العرق التي تُعامل بطريقة مختلفة بسبب تعميم السمات الثقافيّة.

المقيم الدائم ( مصطلحات إضافيّة: سائح، زائر)

أجنبي مقيم بصورة شرعيّة في كندا لفترة قصيرة. المقيمون الدائمون هم بصورة خاصّة الطلاّب والعمّال الأجانب، والزوّار كالسيّاح.

مقيم دائم محميّ

شخص مقبول في كندا بموجب إذن إقامة مؤقّت، لأنّ أحد موظّفي تأشيرات الهجرة الكنديّين في الخارج قرّر أنّ حياته أو حريّته أو سلامته الجسديّة مهدّدة.

لاجئ

شخص في كندا أو خارجها، تمّ الاعتراف بصفته لاجئا بموجب معاهدة جنيف الموقّعة في العام 1951، أو تمّ الاعتراف بصفته محميّا، يُفترض فيه أن يحصل على وضع لاجئ في كندا.

لاجئ مقبول في كندا

مقيم دائم من فئة اللاجئين الذين قُبل طلبهم، والذي طلب بعد ذلك وضع مقيم دائم في كندا وحصل عليه.

لاجئ مستقلّ

شخص تمّ الاعتراف به كلاجئ بموجب المعاهدة في الخارج، أو كعضو من فئة الأشخاص في بلد الاستقبال، لديه من الموارد الماليّة ما يكفي لاحتياجاته في كندا.

لاجئ مكفول من القطاع الخاص

شخص في الخارج يتمتّع بصفة لاجئ بموجب المعاهدة، أو ينتمي إلى فئة الأشخاص في بلد الاستقبال، وسوف يتلقّى دعما ماليّا وخلافه من راع خاص طيلة السنة الأولى من وصوله إلى كندا.

موقّعو اتّفاقات الكفالة ومجموعات الخمسة والرعاة الاجتماعيّون هم كفلاء خاصّون.

لاجئ على عاتق الحكومة

شخص موجود في الخارج تمّ الاعتراف بوضعه كلاجئ بموجب المعاهدة، سوف يحصل على دعم ماليّ وخلافه من حكومة كندا أو حكومة مقاطعة كيبيك طيلة السنة الأولى وصوله إلى كندا.

يتمّ اختيار اللاجئين المكفولين من قبل الحكومة من بين الطلبات المقدّمة للمفوضيّة العليا للاجئين ومنظّمات توصية أخرى.

لاجئ سياسي أو اقتصادي

لا معنى قانونيّا لهذه المصطلحات، وهي تثير الغموض لأنّها توحي عن خطأ بوجود فئات مختلفة من اللاجئين.

علاقة رضا

زواج أو علاقة واقع قائم Union de fait أو علاقة بين شريكي زواج أو تبنّ غير حقيقيّ أو موقّع بهدف الحصول على وضع أو امتياز في كندا.

الأشخاص المعنيّون ليسوا أعضاء في فئة لمّ شمل العائلات.

لمّ شمل العائلات

يتوجّب أن يتمكّن اللاجئون من الاجتماع بعائلاتهم، أكانوا مقيمين في كندا أو وصلوا إليها بصفة طالبي لجوء.

عندما يضطر اللاجئون للفرار، غالبا ما يكون الأهل منفصلين عن الأولاد والأزواج منفصلين عن بعضهم البعض.

أشخاص دون أوراق ثبوتيّة/دون وضع

شخص لم يحصل على إذن البقاء في البلاد أبعد من مهلة صلاحيّة تأشيرته.

ويشمل هذا المصطلح الأشخاص الذين أساءت إليهم عيوب النظام، على غرار طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ولا يتمّ إبعادهم بسبب حالة من الخطر الممتدّ في بلدانهم الأصليّة.

الجيل الثاني (وأبعد منه)

يُقصد بذلك الأشخاص الذين وُلدوا في كندا لواحد على الأقلّ من الوالدين مولود خارجها، أو الذين وصلوا في سنّ صغيرة إلى كندا.

الجيل الثالث أو أكثر هو جيل الأشخاص المولودين في كندا من أبوين مولودين في كندا.

الصورة النمطيّة

معتقدات وتصوّرات مبسّطة حول شخص أو مجموعة إجتماعيّة توصف بأوصاف عادة ما تكون خصائص جسديّة أو ثقافيّة متصوّرة.

من الممكن أن تكون الصورة النمطيّة، على غرار الأحكام، إيجابيّة أو سلبيّة، ولكنّه إفراط في التبسيط يؤدّي إلى عدم الاعتراف بالشخص أو المجموعة على حقيقتها. ( الهجرة، التعدّديّة والاشتمال، كيبيك)

البلد الثالث الآمن

بلد غير كندا أو البلد المزعوم أنّه يمارس الاضطهاد،حيث يمكن للشخص تقديم طلب اللجوء.

في كندا، يعرّف قانون الهجرة وحماية اللاجئين المعايير التي يُحدَّد على أساسها البلد الثالث الآمن.

وثيقة سفر للاّجئ

وثيقة يمكن أن يستخدمها الأشخاص الذين حصلوا على وضع شخص محميّ في كندا، للسفر إلى خارج البلاد.

والمقصود بالتحديد اللاّجئون والأشخاص الذين حصلوا على قرار موات للنظر في المخاطر قبل الإبعاد.

العامل المؤهَّل ( فدرالي)

مهاجر تمّ اختياره كمقيم على أساس دراسته وخبرته في العمل ومستوى إتقانه للفرنسيّة أو الانكليزيّة أو سواها من المعايير التي تسهّل على الأرجح نجاحه في سوق العمل الكنديّة.

يشمل الطلب الزوج/ الزوجة والأولاد.

تختار مقاطعة كيبيك العمّال المؤهّلين بموجب فئة العمّال المؤهّلين في كيبيك (TQQ).

الطريق المباشر نحو الجنسيّة

عمليّة تهدف لمنح طفل مولود في الخارج وتبنّاه والدان كنديّان، الجنسيّة دون أن يكون عليه أن يهاجر أوّلا إلى كندا.

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