[تقرير] فرْض جواز التطعيم في فروع شركة القنّب في مقاطعة كيبيك

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 كانون الثاني يناير ولا يتعلق بالمبيعات عبر الإنترنت.

وأثناء زيارة راديو كندا الدولي لأحد فروع المؤسسة في مونتريال، كان الحارس عند المدخل يتحدّث مع أحد العملاء عن الإجراء الجديد بينما كان يطّلع على وثيقة هويّة الزبون للتحقّق من أنّه يتجاوز 21 عامًا من العمر وهو الحدّ الأدنى لاستهلاك الماريجوانا في كيبيك. (نافذة جديدة)

وكان عميل آخر اسمه مراد على وشك دخول الفرع لشراء الماريجوانا. وفضّل عدم نشر اسمه كاملًا.

وفي حديث مع راديو كندا الدولي، قال هذا الجزائري الذي يقيم في كندا منذ عشر سنوات إنه لا يرى مشكلة في الإجراء الجديد لأنه هو نفسه تلقّى جرعتين من اللقاح ضدّ كوفيد-19.

أظنّ أننا قمنا بعمل كلّ ما هو مطلوب منّا. أنا شخصيًّا تلقّيت جرعتين من اللقاح. لقد فهمنا جميعًا أنه كان علينا القيام بذلك حتى نتمكن من السفر، على سبيل المثال ، نقلا عن مراد، زبون

وبالنسبة لهذا المهاجر الذي يعمل في قطاع البناء ، ’’طالما أن الحكومة لا تفرض جرعة ثالثة ، فنحن محظوظون. ‘‘

زبون يرتدي قناعًا في أحد فروع مؤسّسة القنّب الكيبيكيّة (SQDC) في مونتريال ، 6 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الصحة في كيبيك ، كريستيان دوبيه، أمس الخميس في مؤتمر صحفي ، أن ’’المحادثات جارية في الوقت الحالي بهدف إضافة جرعة ثالثة إلى جواز التطعيم ، بمجرد أن يكون لغالبية المواطنين إمكانية الحصول عليها. وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبا. ‘‘

وبالتالي، وفقًا للوزير، ففي الأشهر المقبلة، كي يكون جواز التطعيم صالحًا، يجب أن يشمل ثلاث جرعات من اللقاح ضدّ كوفيد-19.

وقامت مقاطعة كيبيك بإعطاء ما مجموعه إجمالي 15.399.427 جرعة من اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر كانون الأول 2020. وقد تلقى ما يقرب من 85٪ من سكان المقاطعة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وسجلت المقاطعة 15.874 إصابة جديدة يوم الأربعاء لما مجموعه 696.182 مصابا منذ بدء تفشي الوباء.

وتمّ تسجيل ما لا يقل عن 203 حالات دخول جديدة إلى المستشفى ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.953 شخصًا في المستشفى بسبب كوفيد-19، من بينهم 207 في العناية المركزة.

وقتل الوباء 11.846 شخصا من بينهم 26 يوم الاربعاء.

وتتوقع حكومة كيبيك ارتفاع عدد حالات الاستشفاء إلى 3.000 حالة من بينها 400 في العناية المركزة المرتبطة بكوفيد-19 بحلول منتصف كانون الثاني يناير.

وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبيه. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وتعتزم سلطات كيبيك الحدّ من الزيادة في عدد الحالات التي تشهدها المقاطعة خلال الموجة الخامسة بسبب متحوّر أوميكرون.

نحن ندرك أن كل التضحيات المطلوبة من المواطنين ليست سهلة ، لكنها ضرورية ، وأشكرهم على تعاونهم. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحد من آثار الجائحة على موظفينا ونظامنا الصحي الهش للغاية. لذلك يجب علينا تقليل عدد الحالات والحد من الاستشفاء قدر الإمكان. نقلا عن كريستيان دوبيه، وزير الصحة الكيبيكي

رشيد هو عميل آخر لمؤسسة القنّب الكيبيكية (Société québécoise du cannabis SQDC ) فضل عدم ذكر اسمه كاملاً. أوضح في مقابلة مع راديو كندا الدولي أن شرط جواز التطعيم لدخول فروع المؤسسة ’’مبالغ فيه.‘‘

وأوضح هذا المغربي الذي هاجر إلى كندا منذ ثماني سنوات ويعمل في قطاع الاتصالات ، أنه مصدوم و ’’لا يرى الهدف من هذا الإجراء. نبقى في المتجر أقل من خمس دقائق ونرتدي قناعًا.‘‘

وذكر أنّه تلقّى جرعتين من اللقاح لكنه لا يوافق دائمًا على قرارات حكومة المقاطعة.

ويرى أنه من العبث، على سبيل المثال ، أن ترتدي قناعًا لدخول مطعم ، ’’ولكن بمجرد أن تجلس يمكنك خلعه.‘‘

موظفو مؤسّسة القنّب الكيبيكيّة (SQDC) مع عملاء في فرع للمؤسسة في مونتريال. 6 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ويتساءل أيضًا حول الإجراءات المستقبلية التي يمكن أن تفرضها الحكومة.

هل ستطلب الحكومة جواز التطعيم لدخول محلات البقالة والتسوق في المستقبل ؟ نقلا عن رشيد، زبون

ويوضح الأخير أنه عادة ما يشتري القنّب لاستهلاكه الشخصي عبر موقع المؤسسة على الإنترنت. ومع ذلك ، لم يقرر بعد ما إذا كان سيتجنب الذهاب إلى فروع المؤسسة في المستقبل.

وللتذكير فقد دخل تشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهية (نافذة جديدة) حيّز التنفيذ في كندا في 17 كانون الأول أكتوبر 2018.

وفي كيبيك، تقوم مؤسسة القنّب الكيبيكية (Société québécoise du cannabis SQDC ) وهي مؤسسة عمومية تحتكر توزيع وبيع القنب في المقاطعة.

وبالإضافة إلى موقعها الإلكتروني، تدير المؤسسة حاليًا أكثر من 75 فرعًا ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 100 بحلول مارس 2023، حسب ما ورد على موقعها على الانترنت.

وأعلنت المؤسسة عن أرباح صافية قدرها 19 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021. وصلت مبيعاتها إلى 142 مليون دولار، ما يمثّل 21,8 مليون دولار أكثر من الربع الثاني من العام المالي السابق.

ومن 20 حزيران يونيو إلى 11 أيلول سبتمبر 2021، تم بيع 25.857 كغ من القنّب بشكل قانوني ، بما في ذلك 1.393 كغ من هذه المادة على موقع الانترنت.