كيبيك: الإبقاء على عودة الطلاب إلى المدارس بصيغة حضورية في 17 يناير

وأضاف الوزير روبيرج في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة المدير الوطني للصحة العامة في مقاطعة كيبيك الطبيب هوراسيو أرّودا أنّ 7,2 ملايين اختبار كشف سريع عن فيروس كورونا ستوزَّع قريباً على المدارس ما قبل الابتدائية والابتدائية في كيبيك.

وسيتم توزيع حوالي 3,6 ملايين اختبار اعتباراً من 17 كانون الثاني (يناير) و3,6 ملايين اختبار آخر في شباط (فبراير).

واعتباراً من 15 كانون الثاني (يناير) ستُدرج طواقم المدارس أيضاً على قائمة الأشخاص ذوي الأولوية للحصول على اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

في ميزان المساوئ الشهير، إنّ الإبقاء على جميع المدارس مغلقة، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل، هو أكثر ضرراً من الاتجاه نحو إعادة فتحها نقلا عن جان فرانسوا روبيرج، وزير التربية في مقاطعة كيبيك.

يُذكر أنّه من الصعب جداً العثور على اختبارات الكشف السريع في غالبية الصيدليات في كيبيك بسبب انقطاع في المخزون. وكانت حكومة المقاطعة قد أتاحت منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) توزيع هذه الاختبارات مجاناً لكل شخص في الرابعة عشرة من عمره فما فوق.

وتوقعت حكومة كيبيك استلام 3 ملايين اختبار سريع اليوم.

ومن جهتها أعلنت الحكومة الفدرالية اليوم أنها ستوزع على المقاطعات والأقاليم 140 مليون اختبار كشف سريع خلال الشهر الحالي.

وسيتم الإبقاء على ارتداء قناع الوجه الواقي في جميع الأوقات داخل المدارس وعلى متن الحافلات المدرسية. وسيسمح مخزون الأقنعة للموظفين والطلاب باستبدالها بوتيرة أعلى.

وبالنسبة لطلاب المرحلة ما قبل الابتدائية سيكون ارتداء قناع الوجه إلزامياً في النقل المدرسي فقط.

وفيما يتعلق بشروط التعليم عن بعد التي سيتم اتباعها في المرحلتيْن الابتدائية والثانوية منذ نهاية عطلة الأعياد ولغاية 17 كانون الثاني (يناير)، أشار وزير التربية إلى الإبقاء على الخدمات التعليمية وفقاً للجدول الزمني العادي حتى وإن أُرجئت العودة بصيغة حضورية.

ولم يصدر أي إعلان بشأن العودة بصيغة حضورية إلى معاهد الدراسة ما قبل الجامعية التي لا تزال مقررة في 17 كانون الثاني (يناير) وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الكيبيكية في 30 كانون الأول (ديسمبر).

أمّا الجامعات فهي غير مُلزَمة بعودة طلابها بصيغة حضورية في تاريخ محدد. فجامعة كيبيك في مونتريال (UQAM)، مثلاً، أرجأت هذه العودة إلى 24 كانون الثاني (يناير)، فيما ارتأت جامعة مونتريال تأجيلها أسبوعاً آخر بعد التاريخ المذكور.

(نقلاً عن تقرير لستيفان بوردولو على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)