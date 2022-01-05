الحكومة الفدرالية ستوزّع 140 مليون اختبار سريع في مختلف أنحاء كندا هذا الشهر

وستوزَّع الاختبارات على المقطعات العشر والأقاليم الثلاثة بما يتناسب مع عدد سكان كلٍّ منها، ’’أي بمعدّل اختبار سريع واحد أسبوعياً لكلّ شخص في كندا‘‘، أوضح الوزير دوكلو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الفدرالية أوتاوا بمشاركة رئيس الحكومة جوستان ترودو ونائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند.

وظلّ الوزير دوكلو غامضاً بشأن الجدول الزمني لتسليم لهذه الاختبارات، لكنه أكد، على سبيل المثال، أنه سيتم توزيع عدة ملايين منها في مقاطعة كيبيك ابتداءً من الأسبوع الحالي.

وتجنّب وزير الصحة الفدرالي الردّ بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان يتحمل بعض المسؤولية عن عدم توفّر اختبارات كشف سريع، فأشار إلى أنّ الوضع قد تطور بسرعة بسبب ظهور متغيّر أوميكرون من فيروس كورونا.

’’لقد تغيّر الوضع كثيرا ابتداءً من كانون الأول (ديسمبر). لقد انتقلنا من معدّل قدره ​​حوالي 7 ملايين اختبار (سريع) مطلوبة شهرياً إلى تسليم 35 مليون اختبار، إلى أن بلغنا 140 مليون اختبار سيتمّ تسليمها في كانون الثاني (يناير) لأنّ الطلب من المقاطعات والأقاليم قد ارتفع بشكل كبير‘‘، ردّ الوزير دوكلو.

ستظل هذه الموارد شحيحة، فهناك طلب كبير على الاختبارات السريعة حول العالم. وكندا تقوم بعمل جيد للغاية للحصول على هذه الكمية من الاختبارات بهذه السرعة، لكنّها اختبارات محدودة الكمية ويجب توفيرها للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها نقلا عن جان إيف دوكلو، وزير الصحة الكندي

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو يتناول الجرعة المعزّزة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إحدى صيدليات أوتاوا أمس. الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

من جهته أكّد جوستان ترودو أنّ حكومته تواصل جهودها للحصول على مزيد من هذه الاختبارات المطلوبة على نطاق واسع على الصعيد الدولي.

كما دعا رئيس الحكومة المواطنين إلى التعاضد في مواجهة هذه الموجة الجديدة من الجائحة، حتى وإن قال إنه يتفهم ’’إحباطهم‘‘ و’’عناءهم‘‘ بعد قرابة عامين من وصول الجائحة إلى كندا.

وأعاد ترودو التأكيد على أنّ حكومته مستعدة لبذل المزيد من أجل مساعدة المقاطعات والمؤسسات والعمال إذا لزم الأمر.

كما واصل ترودو حثّ الكنديين على تناول الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا عندما تتاح لهم الفرصة، من أجل تعزيز حمايتهم ضدّ متغيّر أوميكرون.

امرأة في السابعة والأربعين من عمرها مصابة بـ’’كوفيد - 19‘‘ تخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى هامبر ريفر في تورونتو في 13 نيسان (أبريل) 2021. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

يُشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 38.000 حالة إصابة جديدة بـ’’كوفيد - 19‘‘ في كندا يوم أمس الثلاثاء.

وتضاعف معدل ​​عدد الحالات على مدى الأيام السبعة الأخيرة مقارنةً بمستواه للفترة المماثلة السابقة.

ويخضع أكثر من 4.000 شخص مصاب بالوباء للعلاج في المستشفيات في مختلف أنحاء كندا، أكثر من 660 منهم في أقسام العناية المركزة.

ويتفاقم الضغط على المستشفيات لأنّ الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية هم أنفسهم غائبون، بشكل خاص بسبب إصابتهم بالوباء.

(نقلاً عن تقرير لفرانسوا ميسييه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)