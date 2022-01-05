أوتاوا طلبت فتح تحقيق بشأن سلوكيات ’’غير مقبولة‘‘ على متن رحلة إلى كانكون

وتظهر مقاطع فيديو عن تلك الرحلة تمّ تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً لا يرتدون أقنعة وجه واقية يغنون ويرقصون في ممرّ الطائرة وعلى مقاعدها دون التزام تدابير التباعد الجسدي للوقاية من وباء ’’كوفيد - 19‘‘.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو زجاجة كبيرة من مشروب الفودكا بدا وكأنها تنتقل من راكب لآخر على متن الطائرة فيما تبدو إحدى النساء وهي تدخن سيجارة إلكترونية.

’’تشكل صحة طاقم الطائرة والركاب وسلامتهم خلال الرحلة الجوية أولوية قصوى. نحن على علم بحصول سلوكيات غير مقبولة وحالات عدم امتثال لارتداء القناع (الواقي) ولمتطلبات أُخرى في مجال سلامة الطيران خلال رحلة طيران مستأجرة من ’صن وينغ‘ بين مونتريال وكانكون في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021‘‘، أفاد بيان مشترك موقَّع من وزير النقل عمر الغبرا ووزير السلامة العامة ماركو مندتشينو نشره موقع وزارة النقل مساء أمس.

وزيرالنقل الكندي عمر الغبرا (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / DARRYL DYCK

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام كانت الطائرة مستأجرة وكان بعض ركابها من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن موزّعي برامجيْ تلفزيون الواقع في مقاطعة كيبيك ’’الوظيفة المزدوجة‘‘ (Occupation double) و’’جزيرة الحب‘‘ (L'île de l'amour).

’’طلبت من وزارة النقل الكندية التحقيق في الأمر. علينا أن نتعامل مع مخاطر مرض الفيروس التاجي (كوفيد) بجدية!‘‘، كتب وزير النقل، السوري الأصل، عمر الغبرا.

’’إذا وجدت الوزارة أنّ انتهاكاً للتعليمات والمتطلبات قد حدث، يمكن تغريم الركاب بما يصل إلى 5.000 دولار عن كل حالة انتهاك‘‘، أضاف الوزير الغبرا.

كما وصفت رينا كيسفالفي، رئيسة الفرع المحلي في نقابة موظفي القطاع العام في كندا، سلوك ركاب الطائرة بأنه ’’غير مقبول‘‘، وأعربت عن تعاطفها مع طاقم تلك الرحلة المتجهة إلى كانكون.

يُشار إلى أنّ مضيفي ومضيفات ’’صن وينغ‘‘، وعددهم نحو 1.000، ممثَّلون في النقابة المذكورة.

فنادق عند شاطئ مدينة كانكون في المكسيك. الصورة: Reuters / Jorge Delgado

وأضافت كيسفالفي أنّ الامتثال لقواعد الأقنعة مثّل ’’مشكلة رئيسية‘‘ العام الماضي ’’تسببت في قدر كبير من السلوكيات العدوانية‘‘ من جانب ركاب الطائرات تجاه المضيفين والمضيفات.

’’لا أعرف أين هي وزارة النقل الكندية من هذا الموضوع. لماذا لم تفعل المزيد؟‘‘، تساءلت كيسفالفي.

من جهتها قالت شركة ’’صن وينغ‘‘ في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ سلوك الركاب على متن طائرتها المؤجَّرة كان ’’مضطرباً‘‘ وإنه ’’خالف أنظمة الطيران الكندية والعديد من أنظمة الصحة العامة‘‘.

وأضافت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في تورونتو أنّ جهاز السلامة التابع لها حقق في الأمر وأنها أبلغت وزارة النقل الكندية بالحادثة.

وقالت الشركة إنها ألغت رحلة العودة من كانكون بعد أن رفضت المجموعة التي استأجرت رحلة الذهاب الالتزام باحترام كافة شروط السلامة.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)