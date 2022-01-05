بريتيش كولومبيا: ارتفاعات شديدة في أسعار العقارات في المدن الصغيرة

ولم يقتصر الارتفاع في الأسعار على المراكز الحضرية الكبيرة مثل فيكتوريا وفانكوفر، على التوالي عاصمة المقاطعة وكبرى مدنها، لا بل أنه كان أكثر حدةً في مدن صغيرة عديدة.

فالبيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة التخمين في بريتيش كولومبيا تفيد أنّ أسعار العقارات في بعض المدن الصغيرة ارتفعت أكثر من 40% في عامٍ واحد.

وهذه هي الحال في هوب (Hope) حيث ارتفعت الأسعار 45%، وفي سيكاموس في وادي أوكاناغان حيث ارتفعت 42%، كما في بورت ألبيرني وتوفينو الواقعتيْن على جزيرة فانكوفر حيث ارتفعت الأسعار 47% و42% على التوالي.

وارتفع أيضاً سعر المنزل المنفصل بأكثر من 30% في عدة مدن ضمن فانكوفر الكبرى، مثل سوري (Surrey) وكوكْوِيتلام ودلتا ولانغلي.

ففي لانغلي، مثلاً، ارتفع معدل سعر المنزل المنفصل من 838.000 دولار إلى 1.162.000 دولار خلال سنة، أي بنسبة 38,66%.

وفي بورت ألبيرني ارتفع معدل سعر المنزل المنفصل من 320.000 دولار إلى 470.000 دولار، أي بنسبة 46,87%.

وفي فانكوفر وفيكتوريا كانت نسبة الارتفاع في سعر المنزل من الفئة نفسها أدنى بكثير: 16% في الأولى و24% في الثانية.

وفي كيلونا، ثالث أكبر مدينة في بريتيش كولومبيا، بلغت نسبة الارتفاع 34%.

لقطة من وسط مدينة كيلونا في صيف 2021. الصورة: Wing Yip Szeto / CBC

وتشرح هيئة التخمين في بريتيش كولومبيا هذه الارتفاعات الهائلة في أسعار العقارات بأنّ الطلب على المساكن ارتفع خلال الجائحة ممّا أدى إلى الارتفاع في قيمتها.

ويوضح بريان موراو، وهو مقيّم مساعد في هيئة التخمين، أنّ الزيادة السنوية في الأسعار كانت أدنى بكثير على سبيل المثال بالنسبة لشقق التمليك (كوندومينيوم) في فانكوفر، إذ بلغت نسبتها 7%، مقارنة بالمنازل المستقلة في وادي فريزر، المجاور لفانكوفر الكبرى، والتي اكتسبت قيمة كبيرة.

وفي جزيرة فانكوفر أيضاً أدّى الطلب على المساكن في المناطق الأكثر ريفية من غيرها إلى ارتفاع أسعار المساكن فيها.

ومن بين المدن التي شملتها دراسة هيئة التخمين في بريتيش كولومبيا هناك اثنتان فقط شكلتا استثناءً لهذا الارتفاع في الأسعار.

ففي تايلور، في شمال شرق المقاطعة، فقدت المنازل المستقلة 4% من قيمتها خلال سنة، بينما حافظت على مستواها في كيتيمات، أي نحو 329.000 دولار كمعدّل.

وتفيد بيانات هيئة التخمين أنّ القيمة الإجمالية للعقارات في المقاطعة ارتفعت بنسبة 22% خلال سنة.

وتقوم الهيئة بتحليل السوق العقارية لتحديد مقدار ضرائب الملكية التي يتعيّن على المالكين تسديدها. وتستند بياناتها الأخيرة إلى قيمة العقارات في الأول من تموز (يوليو) 2021.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)