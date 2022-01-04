أونتاريو: ارتفاع حالات الاستشفاء أكثر من 160% في أسبوع

وبلغ اليوم عدد المصابين بالوباء الذي يُعالَجون في أقسام العناية المركزة 266، بزيادة 79 حالة عن عددهم يوم الثلاثاء الفائت، أي بارتفاع نسبته 42,2%.

وبلغ معدل عدد المرضى في العناية المركزة في الأيام السبعة الأخيرة 221 حالة حسب وزيرة الصحة في حكومة أونتاريو، كريستين إليوت.

وأفادت وكالة الصحة العامة في أونتاريو قبل ظهر اليوم عن تسجيل 11.352 إصابة جديدة بـ’’كوفيد - 19‘‘ في آخر 24 ساعة. لكنّ الوكالة تعتقد أنّ هذا العدد يشكل ’’تقديراً ناقصاً‘‘ نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والانتشار السريع لأوميكرون.

وسُجِّلت 10 حالات وفاة إضافية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 10.239 حالة منذ وصول الجائحة إلى كندا في آذار (مارس) 2020.

مدخل قسم الطواري في مستشفى ’’إيتوبيكوك جنرال‘‘ في تورونتو. الصورة: CBC/Evan Mitsui

وأعلنت شبكة ’’ويليام أوسلر‘‘ الاستشفائية في تورونتو، التي تدير مستشفيَيْ ’’برامبتون سيفيك‘‘ و’’إيتوبيكوك جنرال‘‘، حالة التأهب البرتقالية الليلة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وهذا يعني أنّ كلا المستشفيين يركزان جميع مواردهما على رعاية المصابين بالوباء فيما يواجهان معدل تغيّب عن العمل متزايداً لدى موظفيهما.

’’لم يكن ولا مرّة عددُ الموظفين المرضى مرتفعاً بهذا الشكل منذ بداية الجائحة‘‘، قال الدكتور أندرو هيلي، رئيس خدمة الطوارئ في شبكة ’’ويليام أوسلر‘‘.

وقالت بلدية تورونتو إنها مستعدة لإعادة نشر موظفيها حسب الحاجة في ظل العدد المتزايد من الموظفين المرضى، لكنها حذرت من أنّ مهلة الاستجابة في خدمة الإسعاف، على سبيل المثال، للحالات غير الطارئة قد تزداد.

وكانت بلدية تورونتو قد أعلنت قبل أسبوع عن خطة للتعامل مع نقص محتمل في العمال الأساسيين، كالمسعفين وعناصر الإطفاء، بسبب الانتشار السريع لمتغيّر أوميكرون.

مسؤولة الصحة العامة في بلدية تورونتو، الدكتورة إيلين دو فيلا، تتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: CBC/Evan Mitsui

ومن جهتها حثت مسؤولة الصحة العامة في بلدية تورونتو، الدكتورة إيلين دو فيلا، سكان المدينة على تناول اللقاح إذا لم يكونوا قد حصلوا عليه بعد وعلى التزوّد بأقنعة وجه واقية عالية الفعالية نظراً إلى أنّ متغير أوميكرون شديد العدوى.

وتوصي الدكتورة دوفيلا باستخدام الأقنعة الجراحية أو أقنعة التنفس من فئة ’’أن 95‘‘ (N95) أو ’’كي أن 95‘‘ (KN95) بدلاً من الأقنعة القماشية.

يُذكر أنّ رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد أعلن أمس عن سلسلة إجراءات جديدة للحدّ من انتشار أوميكرون، من بينها عدم إعادة المدارس فتح أبوابها غداً الأربعاء كما كان مقرراً وتعليق العمليات الجراحية غير الطارئة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)