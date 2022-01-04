كيبيك: تقليص مدة العزل للمصابين بكورونا إلى خمسة أيام

ويطال هذا الإجراء عامة الناس لكنه لا يشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يبقى عليهم أن يعزلوا أنفسهم سبعة أيام إذا كانوا على تماس مع المرضى.

كما أعلنت السلطات عن تقييد حصول العامة على اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وتبدأ العزلة لمدة خمسة أيام منذ الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كشف سريع أو ظهور أعراض مرضية.

وجاء الإعلان عن الإجراء الجديد قبل ظهر اليوم من قبل المستشارة الطبية الاستراتيجية للمديرية العامة للصحة العامة في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك، ماري فرانس رينو.

وسبق لمقاطعات كندية أخرى أن اتخذت هذا المنعطف بعد أن سبقتها إليه الولايات المتحدة. وهذه هي الحال في مقاطعات الغرب الكندي الأربع، بريتيش كولومبيا وألبرتا وساسكاتشيوان ومانيتوبا، كما في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا في وسط البلاد، وفي مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرقها.

وهذا التخفيض في فترة العزل للعمال المصابين بالفيروس كان مطلوباً في العديد من القطاعات الاقتصادية في كيبيك، لا سيما في قطاعيْ التجارة والصناعة اللذيْن يعانيان أساساً من نقص كبير في اليد العاملة ازداد سوءاً بسبب الإجراء القاضي بعزل العمال المصابين.

متغير أوميكرون أسرع انتشاراً من متحورات كورونا السابقة. الصورة: getty images/istockphoto / DMEPhotography

وفي القطاع العام اتخذت سلطات كيبيك الأسبوع الماضي إجراءات لتَجنُّب انقطاع الخدمة من خلال توجيهٍ يفيد بأنّ المربيات في مراكز الرعاية النهارية والأطفال فيها الذين كانوا على اتصال جسدي بشخص مصاب بفيروس كورونا لم يعودوا مُلزَمين بالعزل الذاتي ما لم تظهر عليهم الأعراض المصاحبة للفيروس.

لكنّ هذا القرار أثار العديد من الأسئلة والمخاوف بين المربيات وأولياء الأطفال الذين يقصدون مراكز الرعاية النهارية نظراً لهشاشة الأطفال الصغار، وهم غير مؤهلين للحصول على اللقاحات، ولمخاطر العدوى التي سوف تتعرض لها المربيات وعائلات الأطفال.

وطلبت النقابات التي تمثل المربيات من حكومة كيبيك تعليق هذا الإجراء أو إلغاءه بعد أن أعلنت المديرية الإقليمية للصحة العامة في مونتريال (DRSP) يوم أمس أنها ستعلق تطبيق التوجيهات الجديدة الصادرة عن حكومة كيبيك بشأن إلغاء فترة العزل للمربيات والأطفال.

ففي بيان أرسلته إلى مديري خدمات حضانة الأطفال في مونتريال، أكّدت المديرية الإقليمية للصحة العامة في المدينة أنها ’’تعلق تطبيق هذه التعليمات‘‘ الحكومية وتواصل طلب عزل المخالطين من ذوي المخاطر المعتدلة حتى إشعار آخر.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)