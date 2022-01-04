[تقرير] اختبارات الكشف عن كوفيد-19 دون النزول من السيارة

ويزور هذه العيادات أيضًا أولئك الذين يحتاجون إلى اختبار كوفيد سلبي قبل السفر خارج كندا وركوب الطائرة.

ويشكّل الضغط المتزايد على مراكز الكشف العمومية فرصة بالنسبة لرجل الأعمال سليم حموتي.

فقد أقنع هذا الشاب الذي لم ينهي عقده الثالث من العمر والمتخرج من مدرسة الدراسات التجارية العليا بمونتريال (HEC Montréal) اثنين من أصدقائه بإطلاق خدمة الكشف عن كوفيد-19 من السيارة لجميع أولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك بالسرعة التي تناسبهم في شبكة الصحة العامة.

وأطلق سليم حموتي وهو من أصل جزائري يلقّبه أصدقاؤه بأليكس خدمة تيست موبيل (Test Mobile) بالاشتراك مع إيناس ملّاح وهي من أصل مغربي وزوجها كارلوس فوغلمان وهو من أصل كولومبي .

ويشتهر كارلوس فوغلمان بخط ملابس هيب أند بون (Hip and Bone) الذي أطلقه منذ عشر سنوات في مونتريال.

سليم حموتي، أحد مؤسسي شركة تيست موبيل (Test Mobile) التي تقدم خدمات فحص كوفيد-19 بالسيارة في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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عملية أخذ عيّنة مخاطية من أنف امرأة وهي في سيارتها على امرأة لإجراء اختبار كوفيد-19 في موقع تيست موبيل (Test Mobile) في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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موظّفتان من تيست موبيل (Test Mobile) في مكتبهما على في موقع اختبار كوفيد-19 بالسيارات في مونتريال المركزي. 3 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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