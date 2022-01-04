الصفحة الرئيسيةصحّةفيروس كورونا[تقرير]خدمة اختبار كوفيد- 19من السيارة الذي تقدمها شركة تيست موبيل (Test Mobile) في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferRCIتاريخ النشر: 19:46 ... سليم حموتي، أحد مؤسسي شركة تيست موبيل (Test Mobile) التي تقدم خدمات فحص كوفيد-19 بالسيارة في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... ..... عملية أخذ عيّنة مخاطية من أنف امرأة وهي في سيارتها على امرأة لإجراء اختبار كوفيد-19 في موقع تيست موبيل (Test Mobile) في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... موظّفتان من تيست موبيل (Test Mobile) في مكتبهما على في موقع اختبار كوفيد-19 بالسيارات في مونتريال المركزي. 3 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... روابط ذات صلة : [تقرير] رحلة البحث عن الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19 في مونتريال