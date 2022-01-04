  1. الصفحة الرئيسية
  2. صحّة
  3. فيروس كورونا

[تقرير]

صفّ من السيارات يتجه نحو خيمة.

خدمة اختبار كوفيد- 19من السيارة الذي تقدمها شركة تيست موبيل (Test Mobile) في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

RCI

...

رجل يقف في الخارج أمام ملصق.

سليم حموتي، أحد مؤسسي شركة تيست موبيل (Test Mobile) التي تقدم خدمات فحص كوفيد-19 بالسيارة في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

....

.....

امرأة تخرج رأسها من سيارتها المتوقفة.

عملية أخذ عيّنة مخاطية من أنف امرأة وهي في سيارتها على امرأة لإجراء اختبار كوفيد-19 في موقع تيست موبيل (Test Mobile) في مونتريال. 3 كانون الثاني يناير 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

....

امرأة تحمل قنّينة وكراس في يديها بجانب امرأة جالسة.

موظّفتان من تيست موبيل (Test Mobile) في مكتبهما على في موقع اختبار كوفيد-19 بالسيارات في مونتريال المركزي. 3 كانون الثاني يناير 2022.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

....

روابط ذات صلة :

العناوين