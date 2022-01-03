الجيش الكندي يبدأ اليوم انتشاره في كيبيك لدعم حملة التطعيم

’’بعد الموافقة على طلب كيبيك للمساعدة الفدرالية، سيبدأ أفراد القوات المسلحة الكندية انتشارهم اليوم لدعم حملة التطعيم في المقاطعة‘‘، حسبما أعلن وزير الحماية المدنية الفدرالي بيل بلير اليوم على صفحته على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.

وأضاف بلير أنّ موظفيه سيواصلون ’’تقييم الموارد الفدرالية الأُخرى التي يمكن استخدامها لمساعدة المقاطعة في مكافحة ’كوفيد - 19‘ ‘‘.

وسيتم نشر ما يصل إلى 200 من أفراد القوات المسلحة في مونتريال ولافال، على التوالي كبرى مدن المقاطعة وثالثة كبرياتها، وفي منطقتيْ بوس وإستري، حسب متحدث باسم وزيرة الدفاع.

ومعظم هؤلاء الأفراد عسكريون سيقومون بدعم الطاقم الطبي الذي يجب أن يساعد في ’’المهام التخطيطية واللوجستية‘‘.

وزير الحماية المدنية الفدرالي، بيل بلير (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

لقد حصلنا بالفعل على تأكيد من الحكومة الفدرالية (بشأن الانتشار)، وأعمالُ التخطيط مستمرة بهدف نشر الموارد‘‘، قال لويس جوليان دوفرين، الملحق الإعلامي لنائبة رئيس حكومة كيبيك، وزيرة السلامة العامة، جونفييف غيلبو.

وأضاف دوفرين أنّ الأعمال تتم بقيادة وزارة الصحة الكيبيكية ’’التي تحدد المواقع ذات الأولوية مع القوات المسلحة الكندية‘‘.

’’تقدّم وزارة السلامة العامة الدعم كمنسقةٍ للعمل الحكومي في مجال الأمن المدني. نحن على ثقة بأنّ أفراد القوات المسلحة سيكونون قادرين على المساعدة في عمليات التطعيم لدينا في الأيام المقبلة‘‘، أضاف دوفرين.

ومع ذلك لا تزال تفاصيل انتشار الجنود الكنديين في كيبيك غير واضحة. وحسب جونفييف ديون من لجنة إجراءات الطوارئ في المركز المتكامل للخدمات الصحية والاجتماعية (CISSS) في منطقة شوديير أبالاش الإدارية، لم ينتشر العسكريون بعد في منطقة بوس الواقعة ضمن المنطقة الإدارية المذكورة.

وكانت غيلبو قد طالبت الحكومة الفدرالية الشهر الماضي بنشر القوات المسلحة الكندية من أجل تسريع حملة التلقيح ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للمواطنين.

كما طلبت حكومة كيبيك مساعدة جميع الموظفين الفدراليين المتاحين والمؤهلين للمساعدة في التطعيم.

جل يمرّ أمام مركز تطعيم ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘ في مونتريال. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

ووضعت الحكومة الكيبيكية جدولاً زمنياً يتيح للأشحاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أخذ موعد لتناول الجرعة الإضافية من اللقاح.

ومنذ يوم الإثنين الماضي يستطيع أيضاً سكان مقاطعة كيبيك الذين يبلغون من العمر 60 عاماً فما فوق تلقي الجرعة المعززة.

وبالنسبة لبقية السكان سيكون بإمكانهم أخذ مواعيد للجرعة المعززة ابتداءً من يوم غد للمنتمين للفئة العمرية 55 - 59 عاماً، وانتهاءاً بالفئة العمرية 18 - 25 عاماً في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وسُجِّلت في الساعات الـ24 الأخيرة في مقاطعة كيبيك 15.293 إصابة جديدة بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ و15 حالة وفاة به.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا ساهمت فيه مادلين بليه موران، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)