خدمات الطفولة: أوتاوا ستدفع تعويضات بمليارات الدولارات للأمم الأُوَل

ونقلت وكالة الصحافة الكندية عن مصادرها أنّ المفاوضات اختُتمت نهاية العام الماضي. ويضع هذا الاتفاق حداً لطعنٍ قانوني بدأ قبل 14 عاماً.

ولم يرغب أيٌّ من الأطراف المشاركة في المفاوضات التحدث عنها علناً.

’’عملت كافة الأطراف معاً بشكل وثيق لإيجاد حل شامل لموضوع التعويضات والإصلاح الطويل الأمد للخدمات الاجتماعية لأطفال الأمم الأُوَل وعائلاتهم‘‘، قال مدير الاتصالات في وزارة خدمات السكان الأصليين أندرو ماكندريك، مضيفاً ’’نعتزم تقديم معلومات مستكملة يوم الثلاثاء‘‘، أي غداً.

يُشار إلى أنّ هذه القضية شكّلت جرحاً هائلاً في جهود الحكومة الفدرالية للمصالحة مع السكان الأصليين.

وفي عام 2016 وجدت محكمة حقوق الإنسان الكندية أنّ الحكومة الفدرالية مارست التمييز ضدّ أطفال الأمم الأُوَل من خلال نقص متعمَّد في تمويل الخدمات الموجَّهة للأطفال والعائلات في المحميات.

وقالت جمعية الأمم الأُوَل (APN - AFN) ومؤسسة رعاية الطفولة والأسرة لدى الأمم الأُوَل في كندا، اللتان قدّمتا الشكوى الأصلية عام 2007، إنّ السياسة المتَّبعة أدّت إلى سحب آلاف الأطفال من أسرهم ما تسبّب لهم بسوء معاملة والعيش في معاناة ضمن أنظمة عائلات الاستقبال في المقاطعات.

مارك ميلر، الوزير الفدرالي للعلاقات مع السكان الأصليين في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وفي عام 2019 أمرت المحكمة الحكومةَ الفدرالية بدفع 40 ألف دولار لكل طفل، إضافة إلى الوصي الأساسي عليه، كان مشمولاً بنظام رعاية الأطفال في المحميات منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2006 على أقرب تقدير ولغاية تاريخ تحدده المحكمة. ويشكل المبلغ المذكور الحدَّ الأقصى المسموح به بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان.

وفي ذاك الحين قدّرت جمعية الأمم الأُوَل أنّ حوالي 54.000 طفل يستحقون التعويضات المشار إليها، ما يرفع الحد الأدنى لفاتورة التعويضات إلى 2,1 مليار دولار. وإذا كان الولي الأساسي على كل طفل سيحصل على تعويض أيضاً، فإن هذا المبلغ سيتضاعف.

يُذكر أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت الشهر الماضي عن عرض بقيمة 40 مليار دولار لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين تم سحبهم من منازلهم ولإصلاح نظام رعاية الأطفال لدى السكان الأصليين على المدى الطويل.

وسيكون الغرض من الاتفاق الجديد تحديد من سيكون مؤهلاً للحصول على تعويض ومتى يتم السداد وبأيّ طريقة.

فتيات من السكان الأصليين يقمن بعرض في أوتاوا خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للسكان الاصليين (أرشيف). الصورة: Getty Images / Paul McKinnon

يُشار إلى أنّ أطفال السكان الأصليين يمثّلون أكثر من نصف الأطفال في عائلات الاستقبال في كندا، على الرغم من أنهم يمثلون 8% فقط من جميع الأطفال الكنديين دون سنّ الخامسة عشرة.

وفي بعض المقاطعات تصل نسبة أطفال الأمم الأُوَل والخلاسيين (Métis) وشعب الإنويت في عائلات الاستقبال إلى 90%.

والخلاسيون في مقاطعات البراري في الغرب الكندي هم شعب تكوّن من انصهار السكان الأصليين بالأوروبيين البيض، لاسيما بالفرنسيين منهم.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)