مؤشر بورصة تورونتو ينهي عام 2021 بارتفاع نحو 22%

فقد أغلق مؤشر ’’ستاندارد آند بورز / تي أس أكس‘‘ (S&P/TSX) المركّب جلسة يوم الجمعة 31 كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى 21.222,84 نقطة، بتراجع 71,80 نقطة عن مستوى إغلاقه ليوم الخميس ولكن بارتفاع 3.789,48 نقطة عن مستوى إغلاقه آخر جلسة من عام 2020، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً نسبته 21,74% في عام 2021.

وعرفت السلع الأساسية عاماً قوياً، ما عاد بالفائدة على بورصة تورونتو الغنية بالطاقة والمعادن.

وكان مؤشّر بورصة تورونتو قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 2,17% خلال عام 2020 الذي وصلت الموجة الأولى من الجائحة إلى كندا في الربع الأول منه.

وقال أنجيلو كوركافاس، خبير استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة ’’إدوارد جونز للاستثمارات‘‘، إنّ ارتفاع حالات الإصابة بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ واصل ضغطه على الأسواق المالية يوم الجمعة في وقت قلّت فيه الأخبار الأُخرى الهامة ولم تصدر فيه بيانات اقتصادية لا في الولايات المتحدة ولا في كندا.

’’لا يزال التركيز في الواقع على موجة المتغيّر أوميكرون‘‘، أضاف كوركافاس.

ومع ذلك، فقد أنهى مؤشر بورصة تورونتو الرئيسي الأسبوع على ارتفاع، كما أشار كوركافاس، في حين أنهى عاماً قوياً تاريخياً.

وبالنظر إلى العام الذي انتهى قبل ثلاثة أيام، فلدى المستثمرين الكثير ليحتفلوا به، حسب كوركافاس.

’’كانت هناك بعض التقلبات والمنعطفات، لكنّ العام (2021) قدّم للمستثمرين أفضل الموجود‘‘، أضاف كوركافاس.

أحد وسطاء بورصة نيويورك في خضمّ العمل (أرشيف). الصورة: Reuters / Lucas Jackson

وكما هي حال بورصة تورونتو، أغلقت البورصات الأميركية الرئيسية، في نيويورك، جلسة الجمعة على تراجع، لكنّ أداءها خلال عام 2021 كان جيداً جداً.

فقد أغلق مؤشر ’’داو جونز‘‘ الصناعي عند مستوى 36.338,30 نقطة، متراجعاً 59,78 نقطة عن مستوى إغلاقه ليوم الخميس ولكن مرتفعاً 5.731,82 نقطة عن مستوى إغلاقه آخر جلسة من عام 2020، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً نسبته 18,73% في عام 2021.

وأغلق مؤشر ’’ستاندارد آند بورز 500‘‘، الذي يضمّ أسهم 500 من كبريات الشركات الأميركية، عند مستوى 4.766,18 نقطة، متراجعاً 12,55 نقطة عن مستوى إغلاقه ليوم الخميس، ولكن مرتفعاً 1.010,11 نقطة خلال عام 2021، أي بنسبة 26,89%.

وفي بورصة ’’ناسداك‘‘ الإلكترونية أغلق المؤشر المركّب عند مستوى 15.644,97 نقطة، متراجعاً 96,59 نقطة عن مستوى الإغلاق ليوم الخميس، ولكن مرتفعاً 2.756,69 نقطة خلال عام 2021، أي بنسبة 21,39%.

سبائك ذهب (أرشيف). الصورة: Associated Press

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأميركي تسليم شباط (فبراير) المقبل في آخر يوم من عام 2021 عند مستوى 75,21 دولاراً أميركياً، متراجعاً 1,78 دولار أميركي عن سعر إغلاق يوم الخميس ولكن مرتفعاً 26,69 دولاراً أميركياً عن سعر إغلاق آخر يوم من عام 2020 البالغ 48,52 دولاراً أميركياً، أي بنسبة 55,01% خلال عام 2021.

وأغلق سعرُ أونصة الذهب تسليم شباط (فبراير) المقبل عند مستوى 1.828,60 دولاراً أميركياً يوم الجمعة، مرتفعاً 14,50 دولاراً أميركياً عن سعر إغلاق يوم الخميس ولكن متراجعاً 66,50 دولاراً أميركياً عن سعر إغلاقه آخر يوم من عام 2020 البالغ 1.895,10، أي بنسبة 3,51% خلال عام 2021.

وأغلق الدولار الكندي آخر جلسة من عام 2021 يوم الجمعة على سعر تداول معدّله 78,88 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,61 سنت أميركي عن معدّل سعره ليوم الخميس، و0,34 سنت أميركي عن معدّل سعره في آخر جلسة من عام 2020 البالغ 78,54 سنتاً أميركياً، أي مرتفعاً بنسبة 0,43% خلال عام 2021.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)