كيبيك: تعويضات للمطاعم المتضررة من الإجراءات التقييدية الجديدة

’’بعد إجراء مناقشة مع ممثلي أصحاب المطاعم، سنجد صيغة للتعويض على أولئك الذين يواجهون صعوبات وتعرضوا لخسائر في المخزون‘‘، كتب فيتزغيبون في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.

’’نتكيف على هذا النحو منذ بداية الجائحة. نوافيكم بالتفاصيل مطلع الأسبوع المقبل‘‘، أضاف وزير الاقتصاد الكيبيكي.

ويأتي كلام الوزير فيتزغيبون غداة إعلان رئيس الحكومة الكيبيكية فرانسوا لوغو عن سلسلة إجراءات جديدة تدخل حيّز التنفيذ اليوم الجمعة، من بينها إغلاق غرف الطعام في المطاعم لكن مع السماح للمطاعم بمواصلة تقديم خدمات تسليم الطلبات لزبائنها أو إيصالها إلى عناوينهم.

وتهدف هذه الإجراءات، ومن ضمنها أيضاً حظر تجول جزئي، للحدّ من الارتفاع السريع في عدد الإصابات بوباء ’’كوفيد - 19‘‘، وخاصةً في عدد حالات الاستشفاء. وأعلن عنها لوغو في مؤتمر صحفي عقده عند الخامسة من مساء أمس بحضور وزير الصحة كريتسيان دوبيه والمدير الوطني للصحة العامة في مقاطعة كيبيك، الطبيب هوراسيو أرّودا.

مارتان فيزينا، مدير الشؤون العامة والحكومية لدى ’’جمعية مطاعم كيبيك‘‘. الصورة: Vincent Rességuier

لكنّ هذه الإجراءات لم ترق لممثلي عدة قطاعات، من بينها القطاع المطعمي.

فأعرب مدير الشؤون العامة والحكومية لدى ’’جمعية مطاعم كيبيك‘‘(ARQ)، مارتان فيزينا، عن أسفه للوضع ’’الصعب‘‘ الذي أجبر أصحاب المطاعم على تصفية بعض المخزونات بسرعة والمضي قُدُماً في تسريح العمال.

’’إنها صدمة‘‘. هكذا وصف فيزينا قرار إغلاق غرف الطعام في المطاعم في حديث مساء أمس مع راديو كندا، مؤكداً أنّ الوضع ’’صعب‘‘ على قطاع المطاعم ولافتاً إلى أنّ بعض المشغّلين مضطرّون لـ’’تصفية مخزوناتهم بحلول الخامسة مساءً من يوم غد (الجمعة)‘‘ والإعلان عن العديد من عمليات تسريح الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

المعنويات متدنية، سيغادر الناس القارب ويذهبون للعمل في مكان آخر نقلا عن مارتان فيزينا، مدير الشؤون العامة والحكومية لدى ’’جمعية مطاعم كيبيك‘‘

وكان الوزير فيتزغيبون قد قال الأسبوع الماضي إنّ مشغّلي المطاعم في كيبيك الذين يواجهون قيوداً بسبب الجائحة سيستفيدون من برامج مساعدة مالية حكومية.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)