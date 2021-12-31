[تقرير] صْفيّة أو عندما يصبح الفنّ أداةً للتغيير

وكان هذا الصديق، غابرييل كبيلي، يتحدث خلال زيارة لمعرض الفنانة المغربية الكندية في المركز الثقافي المغربي في مونتريال ، الذي أقيم في الفترة من 21 إلى 28 تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وأشرفت الفنانة بنفسها على زيارة مجموعة من متذوّقي فنّها لمعرضها الذي يحمل عنوان حريرة . وكان من بين المجموعة صديقها الذي يتابع دراسة ما بعد الدكتوراه في الكيمياء في جامعة ماكغيل في مونتريال.

وهذا أوّل معرض للفنانة صْفية التي أنهت منذ عام مسيرتها المهنية كمصممة داخلية للتفرّغ للفنّ.

وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي، قالت الفنانة المولودة قبل نحو من ثلاثين عاما في مونتريال، إنّها من خلال هذا المعرض تعيد الارتباط بوطنها الأم ، المغرب.

قدر ضغط لتحضير الحريرة (الحساء) في وسط المعرض الذي يحل اسم (حريرة) للفنانة التشكيلية صْفِيّة في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ونشأت صفيّة في أحد أحياء الدار البيضاء قبل أن تقرر الاستقرار في مسقط رأسها في عام 2017.

كمهاجرة، كان من المهم بالنسبة لي إعادة الاتصال ببلدي الأصلي وبثقافتي. لقد تطورت علاقتي مع البلد الأم كثيرًا وأردت فقط تهدئة كل هذا والتصالح معه وفي الوقت نفسه أقدم للناس تمثيلًا جديدًا وأصيلاً ومعاصرًا للثقافة المغربية. نقلا عن الفنانة صْفية

حريرة هو معرض بلاستيكي يتحدث عن فوضى الهوية مع إحسان مشوب بالفكاهة.

وتعبر الفنانة صافية عن ارتباكها في مواجهة أسئلة الفوضى في بناء هويتها الخاصة وتروي في عشرات الأعمال عملية الهضم والتصالح مع الجوانب المختلفة التي تتكون منها.

بداية قائمة 6 من العناصر. تخطي القائمة؟ 1 من 6 : L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau : Sadikati Habibati., الصورة: 1/6 L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau : Sadikati Habibati.

2 من 6 : L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau : Sidi Rebbi je t'aime., الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer 2/6 L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau : Sidi Rebbi je t'aime. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

3 من 6 : L'artiste visuelle Sfiya anime une visite guidée de son exposition H'rira au Centre culturel marocain de Montréal. 22 octobre 2021., الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer 3/6 L'artiste visuelle Sfiya anime une visite guidée de son exposition H'rira au Centre culturel marocain de Montréal. 22 octobre 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

4 من 6 : L'entrée de l'exposition H'rira de l'artiste visuelle Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. 22 octobre 2021., الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer 4/6 L'entrée de l'exposition H'rira de l'artiste visuelle Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. 22 octobre 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

5 من 6 : L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau (de gauche à droite) : L'haja et L'bnate., الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer 5/6 L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau (de gauche à droite) : L'haja et L'bnate. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

6 من 6 : L'artsite visuelle Sfiya présente deux de ses tableaux lors de l'exposition H'rira au Centre culturel marocain de Montréal. Tableaux (de gauche à droite) : Qrouda et Habibi., الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer 6/6 L'artsite visuelle Sfiya présente deux de ses tableaux lors de l'exposition H'rira au Centre culturel marocain de Montréal. Tableaux (de gauche à droite) : Qrouda et Habibi. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer نهاية قائمة 6 من العناصر. العودة إلى بداية القائمة؟

لوحات من معرض صفية في المركز الثقافي المغربي في مونتريال في تشرين الأول أكتوبر 2021.

حريرة هي قصتها الشخصية، كما تقول، بقدر ما هي أطروحة تدعونا هذه الفنانة المذهلة والمثيرة للفضول إلى الالتزام بها.

يقدم المعرض تمثيلًا شعريًا وسرياليًا وجديدًا بالتأكيد للمغرب والمغرب الكبير. في الوقت نفسه ، تخلق جسرًا بين الثقافات من الأصالة المؤثرة.

نهج صافية متطرف. كانت مهندسة معمارية ومصممة شابة في عصرها ، وهي تدعو إلى دمج الأساليب ومزج الأنواع مع الألوان المتلألئة والرسومات المصممة جيدًا.

منحها تدريبها في الهندسة المعمارية نهجًا أكثر فكرية في تحليلها للمدن وسمح لها بتعزيز العمق الفكري لأعمالها.

تقول إنّها مفتونة باللوحات الزيتية والباستيل الجافة. أسلوبي متطرف ، مستوحى من جمالية فنانين مثل أندرو سالغادو . إنها تدافع عن مزيج من الأنواع والألوان الزاهية والرسومات المتطورة.