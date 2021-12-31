الكنديون العاطلون عن العمل الذين يرفضون تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد يُحرمون من إعانة البطالة.
أعلنت حكومة كيبيك عن سلسلة إجراءات جديدة للحدّ من الارتفاع السريع في عدد الإصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘.
يغلب التعب والإرهاق على العاملين الصحيين فيما تتوالى موجات الجائحة، ما يجعل المزيد منهم يفكرون بترك المهنة.
حلّ الألومنيوم وخام الحديد المستخرَجان في منطقة الساحل الشمالي في طليعة صادرات مقاطعة كيبيك في عام 2021.
وضعت تورونتو خطة للتعامل مع نقص محتمل في العمال الأساسيين بسبب الانتشار السريع لمتغيّر أوميكرون.