كيبيك: حظر التجول والتجمع وإجراءات أُخرى للتصدي لأوميكرون

وتخشى سلطات الصحة العامة في كيبيك من أن يتجاوز عدد المصابين بالوباء المحتاجين لعلاج في المستشفى القدرةَ الاستيعابية لشبكة المستشفيات في المقاطعة في ظلّ الانتشار السريع لمتغيّر أوميكرون من فيروس كورونا المسبِّب لجائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وكان تقرير السلطات الصحية في كيبيك الصادر قبل ظهر اليوم قد أفاد عن 14.188 إصابة جديدة تمّ الإعلان عنها رسمياً في الساعات الـ24 السابقة، أي بزيادة 1.039 إصابة عن العدد المعلَن عنه أمس والذي شكّل سقفاً قياسياً جديداً منذ بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020 بعد السقف القياسي المسجَّل يوم أوّل من أمس.

وحالات الاستشفاء بسبب الوباء سجّلت أيضاً ارتفاعاً ملموساً قدره 135 حالة، فبلغ عددها 939 حالة، من ضمنها 138 حالة في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة 16 حالة في 24 ساعة.

وإزاء هذه الأرقام القياسية المتتالية من الإصابات أعلن فرانسوا لوغو في مؤتمره الصحفي عن إجراءات تدخل حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، أي قبل سبع ساعات من بدء العام الجديد، وتُعدّ الأكثر صرامة حالياً في أميركا الشمالية.

تخشى سلطات الصحة العامة في كيبيك من عدم تمكن مستشفيات المقاطعة من استيعاب العدد المتزايد من المصابين بـ’’كوفيد - 19‘‘ المحتاجين للعلاج في المستشفى. الصورة: Getty Images / gpointstudio

وأبرز الإجراءات الجديدة فرض حظر تجوّل من العاشرة ليلاً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، تحت طائلة غرامة تتراوح قيمتها بين 1.000 و6.000 دولار.

ولم يحدد لوغو تاريخ انتهاء حظر التجول لكنه وعد بأنه سيكون أول إجراء يتم رفعه عندما يتحسّن الوضع في المستشفيات.

وتتضمن الإجراءات الجديدة منع التجمعات الخاصة، فيجوز فقط لشاغلي مسكن واحد أن يتواجدوا فيه معاً. لكن يحق لشخص يقيم لوحده أن ينضم إلى فقاعة عائلية.

كما أعلنت حكومة كيبيك عن إغلاق غرف تناول الطعام في المطاعم. لكن ستظل المطاعم قادرة على تقديم خدمات تسليم الطلبات لزبائنها أو إيصالها إلى عناوينهم.

وتُغلَق جميع دور العبادة إلّا لإجراء المراسم الجنائزية، على ألّا يتجاوز عدد الحضور في هذه الحالات 25 شخصاً.

وتؤجَّل عودة الطلاب إلى المدارس الابتدائية والثانوية لغاية 17 كانون الثاني (يناير). ودعت الحكومة المدارس التي يمكنها التدريس عن بُعد عبر الإنترنت إلى القيام بذلك عقب نهاية عطلة أعياد نهاية السنة.

كما أعلنت حكومة كيبيك إيقاف الألعاب الرياضية الداخلية إلّا إذا كان من يمارسونها أفراد عائلة واحدة.

وتغلِق كافة المتاجر أبوابها يوم الأحد، باستثناء بعضٍ منها كحوانيت الأحياء (التي تُعرف بالفرنسية بـ’’dépanneurs‘‘ وبالإنكليزية بـ’’convenience stores‘‘) والصيدليات ومحطات وقود السيارات.

كما طلب رئيس الحكومة الكيبيكية من سلطات الصحة العامة النظر في إمكانية توسيع استخدام جواز السفر اللقاحي بحيث يُطلب من الناس إبرازه في مزيد من الأماكن العامة والمتاجر.

والهدف من هذه الخطوة، في حال الإقدام عليها، بحسب لوغو هو ’’حماية غير المُلقحين من أنفسهم‘‘، فهم يمثلون 10% من السكان ولكن 50% ممّن يحتاجون للعلاج في المستشفى جرّاء الإصابة بـ’’كوفيد - 19‘‘.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)