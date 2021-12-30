2021 سنة ممتازة لصادرات كيبيك من الألومنيوم وخام الحديد

هذا ما جاء في بيانات الربع الثالث من عام 2021 الصادرة عن معهد الإحصاء في كيبيك.

وسجّل الألومنيوم الكيبيكي نصراً جديداً هذه السنة، إذ كان أكثر منتَج مصدَّر.

فقد شكّل الألومنيوم 9,5% من إجمالي الصادرات الكيبيكية عام 2021، فيما شكّل خام الحديد أكثر من 5% منها، متبوّئاً المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات.

وتنتج مصانع صهر الألومنيوم في منطقة الساحل الشمالي أكثر من 30% من الإنتاج الكيبيكي، في حين أنّ كلّ خام الحديد الكيبيكي يمرّ عبر مرفأيْ سيت إيل وبور كارتييه في المنطقة المذكورة.

نحن محظوظون أيضاً لأنّ لدينا في الشمال، على صعيد كيبيك، معادن خام عالية الجودة نقلا عن غبريال ستريغانوك، الرئيس المشارك لغرفة التجارة في سيت إيل وواشات ماك ماني-أوتينام

منجم حديد في منطقة الساحل الشمالي في مقاطعة كيبيك. الصورة: Radio-Canada / Radio-Canada

’’بالنسبة للحديد، يمكن تفسير ذلك بشكل خاص بأنّ برامج البنى التحتية التي أعلنت عنها دول مختلفة لمواجهة تبعات جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ غالباً ما تتطلب الفولاذ‘‘، يضيف ستريغانوك.

ولهذا الوضع تأثير إيجابي على منطقة الساحل الشمالي برمّتها، مثلاً مع الارتفاع في الاستثمارات كما في إنتاج خام الحديد، حسب ستريغانوك.

هذا يعني مرور المزيد من المعادن الخام على خط السكك الحديدية ’’كيو أن أس أند أل‘‘ (QNS&L أي سكة الحديد للساحل الشمالي لكيبيك وللابرادور)، ويعني مشاريع بناء ومشاريع لرواد الأعمال لدينا وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هنا نقلا عن غبريال ستريغانوك، الرئيس المشارك لغرفة التجارة في سيت إيل وواشات ماك ماني-أوتينام

ويعتقد ستريغانوك أنّ الظروف كانت مؤاتية لسوق التعدين هذه السنة.

’’الظروف الاقتصادية المؤاتية وسعر الألومنيوم في أعلى مستوياته" كانت مفيدة لمصنع ’’ألويت‘‘ (Alouette) للألومنيوم، يضيف ستريغانوك. ويقع المصنع المذكور قرب مدينة سيت إيل.

رئيس ’’جمعية الألومنيوم في كندا‘‘، جان سيمار. الصورة: Radio-Canada

ماذا عن المستقبل؟

يعتقد رئيس ’’جمعية الألومنيوم في كندا‘‘، جان سيمار، أنّ المستقبل يبدو مؤاتياً لسوق التعدين في مقاطعة كيبيك.

ويضيف سيمار أنّ كيبيك تتمتع بمكانة جيدة جداً ’’في سوق ستكون أكثر فأكثر تطلباً من حيث معايير الإنتاج المسؤول، بالإضافة إلى البصمة الكربونية المنخفضة‘‘.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)