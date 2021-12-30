تراجع الصحة النفسية للعاملين الصحيين على وقع موجات الجائحة

وتشير العديد من الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت في مختلف أنحاء العالم حول الحالة الصحية النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الملاحظة نفسها وهي أنّ هؤلاء باتوا خائري القوى. وهذه هي حال الممرضات والممرضين في كندا.

أميلي بيرون هي الرئيسة المشاركة لـ’’مرصد التمريض‘‘ (L'Observatoire infirmier) الذي يضمّ العديد من الباحثين من جامعات مختلفة، من بينها جامعة أوتاوا وجامعة فيكتوريا وجامعة ماكغيل في مونتريال وجامعة كيبيك في منطقة الأوتاويه (UQO) في غرب مقاطعة كيبيك.

الحالة العامة للصحة النفسية للممرضات والممرضين مقلقة وتتراجع بين واحدة وأُخرى من موجات الجائحة، حسب بيرون التي تلاحظ أنّ المزيد من بين هؤلاء يعانون من ارتفاع غير عادي في الأعراض المتصلة بالقلق والتوتر التالي للصدمة والاكتئاب والأرق.

’’إنه أمر مقلق للغاية. البيانات التي نراها تبعث على القلق الشديد. (...) لدينا أيضاً نسب عالية بشكل غير طبيعي من الموظفين الذين تراودهم أفكار انتحارية‘‘، تقول بيرون، وهي أيضاً بروفيسورة في علوم التمريض في جامعة أوتاوا.

الرئيسة المشاركة لـ’’مرصد التمريض‘‘ البروفيسورة أميلي بيرون تعطي مقابلة بواسطة نظام الفيديو كونفرنس. الصورة: Radio-Canada

تزايد عدد الممرضات اللواتي يفكرن بترك المهنة

وتشير بيرون إلى أنّ عدد المهنيين الصحيين الذين يفكرون بجدية بترك المهنة أو الذين اتخذوا بالفعل خطوات في هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع. وترى بيرون صلة مباشرة بين هذه الظاهرة وبين الجائحة والطريقة التي أُديرت بها منذ وصولها إلى كندا في الربع الأول من عام 2020.

وتشرح قائلة إنّه عندما يجد المهنيون الصحيون أنفسهم ’’في موجات متتالية من الجائحة بلا نهاية تلوح فعلاً في الأفق، أعتقد أنّ هناك مِن بينهم مَن قرّر التوقف والانسحاب (من المهنة) مع الأسف‘‘.

يحدث ذلك في وقت لا يمكننا فيه مطلقاً الاستغناء عن هذه القوة العاملة نقلا عن أميلي بيرون، الرئيسة المشاركة لـ’’مرصد التمريض‘‘

وتضيف بيرون أنّ ظروف عمل الجسم التمريضي في مقاطعة كيبيك كانت ’’سيئة جداً‘‘ حتى قبل وصول الجائحة.

الطبيب الدكتور باسكال كروتو خلال مقابلة بواسطة نظام الفيديو كونفرنس. الصورة: Radio-Canada

ومع وصول موجة متغيّر أوميكرون السريع الانتشار وارتفاع عدد الإصابات إلى سقوف قياسية، صدر توجيه جديد من وزير الصحة في حكومة كيبيك، كريستيان دوبيه، يوم الثلاثاء ومفاده أنّ العاملين الصحيين الذين تثبت إصابتهم بـ’’كوفيد-19‘‘ عن طريق نتيجة إيجابية لاختبار كشف الفيروس، ولكن لا تظهر عليهم أعراض المرض، يمكنهم الاستمرار في العمل من خلال اتّباع بروتوكول معيّن.

ويرى ’’مرصد التمريض‘‘ في هذه الخطوة مثالاً آخر على سوء إدارة الجائحة ومصدر توتر آخر للعاملين الصحيين.

لكنّ آخرين، مثل الدكتور باسكال كروتو، وهو طبيب في منطقة الأوتاويه، يعتقدون بأنّ هذا الإجراء يمكن أن يكون مفيداً بشرط أن يكون مؤطراً بشكل جيد وأن يتم تطبيقه بصرامة.

’’إذا تمّ ذلك في إطار محدد بشكل جيد جداً بحيث تنخفض نسبة الخطورة إلى الصفر تقريباً، عندئذ قد تكون هناك فوائد. وهنا يمكننا التحدّث، على سبيل المثال، عن العمل عن بُعد أو عن مختلف الإجراءات التي يمكن أن تدعم الأطباء السريريين الذين ما يزالون في أماكن عملهم‘‘، يشرح الدكتور كروتو.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)