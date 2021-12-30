العطلة المدرسية مؤاتية لزيادة معدل تطعيم الأطفال في مقاطعات الأطلسي

ويتراوح معدّل التطعيم لأطفال الفئة العمرية المذكورة الذين تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح بين 32 و65% حسب المقاطعة.

والمعدّل الأعلى، 65%، هو لنيوفاوندلاند ولابرادور، في أقصى الشرق الكندي، فيما سُجِّل المعدّل الأدنى، 32%، في نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية.

وأعلنت سلطات نوفا سكوشا أمس أنها ستمدّد عطلة الأعياد للمدارس حتى 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، معربةً عن أملها في أن تغتنم العائلات الفرصة لتطعيم من لم يتناول اللقاح بعد من أطفالها.

وفي المقاطعتيْن الأُخرييْن، نيو برونزويك (نوفو برونزويك) وجزيرة الأمير إدوارد، بلغ معدّل التطعيم لأطفال الفئة العمرية المشار إليها نحو 42%.

الدكتور جيسلان لافوا، رئيس نقابة أطباء العائلة في نيو برونزويك (نوفو برونزويك). الصورة: Radio-Canada

وتقول سلطات الصحة العامة في نيو (نوفو) برونزويك إنها لاحظت ارتفاعاً في عدد مواعيد التطعيم خلال العطلة المدرسية الحالية.

ويعتقد الدكتور جيسلان لافوا، رئيس نقابة أطباء العائلة في نيو (نوفو) برونزويك (CMFNB - NBCFP)، أنّ عطلة الأعياد هي أفضل وقت لتطعيم الأطفال.

’’يستغرق الأمر 14 يوماً لكي نرى تأثير التطعيم. لذا، فيما يفترض أن نكون أكثر عزلة قليلاً سيكون الوقت مناسباً للتطعيم، مع العلم بأنّ تقاربنا (الجسدي) مع الآخرين سيكون محدوداً‘‘، يقول الدكتور لافوا.

وتقدّم عدة صيدليات في نيو (نوفو) برونزويك خدمة تلقيح الأطفال. ويقول الصيدلاني دنيس أبود (عبّود) إنّ مواعيد تطعيم الأطفال كانت كثيرة جداً في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، لكنّ الإقبال على تناول اللقاح تباطأ لاحقاً.

الصيدلاني دنيس أبود (عبّود) في صيدليته في مدينة دييب في مونكتون الكبرى. الصورة: Radio-Canada

’’لقد رأينا بالفعل طلباً كبيراً في البداية. بعد ذلك يستغرق الأمر شهريْن للحصول على جرعة ثانية. لذا، سوف نرى موجة صغيرة أُخرى للجرعات الثانية في شباط (فبراير)‘‘، يضيف أبود (عبّود) الذي يزاول مهنة الصيدلة في مدينة دييب (Dieppe) في مونكتون الكبرى، كبرى مدن نيو (نوفو) برونزويك.

يُشار إلى أنه يجب أن ينتظر الأطفال ثمانية أسابيع على الأقل قبل تلقي جرعة ثانية من اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘.

ويضيف الصيدلاني أبود (عبّود) أنه، هذه الأيام، يعطي بشكل خاص جرعات معززة للأشخاص البالغين المؤهَّلين. ويشرح هذه الحالة بوصول متغيّر أوميكرون وانتشاره السريع في مجتمع يفوق فيه عدد البالغين عددَ الأطفال.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)