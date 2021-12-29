[تقرير] متحف ماكورد

الصفحة الرئيسيةفنّونالسكّان الأصليّون[تقرير] متحف ماكوردزُوّار يصلون إلى معرض حول السكان الأصليين في متحف ماكورد في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferRCIتاريخ النشر: 20:50..... ..... ليندا ولهواري بلحاج وطفلاهما عند مدخل معرض حول السكان الأصليين متحف ماكورد في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... Le musée McCord de Montréal.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer روابط ذات صلة: متحف ماكورد (مونتريال): مهرجان أفلام جمعيّة الامم المتّحدة بعيون المخرجة زهرا مكاوي (نافذة جديدة)