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[تقرير] متحف ماكورد

عدة أشخاص يقفون عند مدخل قاعة معرض.

زُوّار يصلون إلى معرض حول السكان الأصليين في متحف ماكورد في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

RCI

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شخصان بالغان وطفلان واقفون وهم يرتدون أقنعة.

ليندا ولهواري بلحاج وطفلاهما عند مدخل معرض حول السكان الأصليين متحف ماكورد في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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Entree de musee

Le musée McCord de Montréal.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

روابط ذات صلة:

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