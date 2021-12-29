محادثات بين أوتاوا وكيبيك حول المساعدة الفدرالية في التطعيم

’’لقد وافقنا على هذا الطلب للمساعدة الفدرالية‘‘، كتب بلير أمس في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.

’’يتناقش مسؤولونا مع نظرائهم (في كيبيك) لتوضيح الاحتياجات المحددة وسنعلن المزيد من التفاصيل قريباً‘‘، أضاف بلير.

وكانت نائبة رئيس الحكومة وزيرةُ الأمن العام في كيبيك، جونفييف غيلبو، قد طالبت الحكومة الفدرالية

قبل ذلك بأسبوع بنشر القوات المسلحة الكندية واللجوء إلى منظمات أخرى من أجل ’’المساهمة في تلقيح واسع النطاق‘‘ في مقاطعتها.

’’أوميكرون يهدّد القدرة الاستيعابية لمستشفيات كيبيك. يجب تسريع عملية تلقيح الكيبيكيين‘‘، كتبت غيلبو آنذاك في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘.

نائبة رئيس الحكومة وزيرةُ الأمن العام في مقاطعة كيبيك، جونفييف غيلبو (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

ويوم أمس أعلن وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبيه أنّ نحو سبعة آلاف عامل صحي غائبون عن العمل في مقاطعته وأنّ التوقعات تشير إلى هذا العدد سيرتفع إلى عشرة آلاف قريباً. كما أعلن عن توسيع نطاق الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘ تدريجياً اعتباراً من 4 كانون الثاني (يناير) المقبل وفقاً لجدول زمني لمختلف الفئات العمرية.

يذكر أنّ الحكومة الفدرالية نشرت جنوداً خلال الموجة الأولى من الجائحة، في ربيع عام 2020، لتقديم المساعدة في مراكز الرعاية الصحية الطويلة الأمد في أونتاريو وكيبيك، أكبر مقاطعتيْن على التوالي من حيث عدد السكان.

وتأوي هذه المراكز أشخاصاً مسنين وكانت الأكثر تأثراً بالجائحة من حيث عدد الوفيات التي سُجِّلت فيها.

أرقام قياسية جديدة من الإصابات في كيبيك وأونتاريو

طبيب يعطي جرعة من اللقاح المضاد لوباء ’’كوفيد - 19‘‘ لامرأة خلف مقود سيارتها في عيادة تطعيم للسائقين في مدينة كينغستون في مقاطعة أونتاريو. الصورة: La Presse canadienne / Lars Hagberg

وفي غضون ذلك تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبّب لوباء ’’كوفيد - 19‘‘، وآخر متحوّراته أوميكرون السريع الانتشار، بالارتفاع في كيبيك وأونتاريو.

فقد أفاد تقرير السلطات الصحية في كيبيك الصادر اليوم عن 13.149 إصابة جديدة بالوباء تمّ الإعلان عنها رسمياً في الساعات الـ24 الماضية في المقاطعة، وهذا سقف قياسي جديد منذ بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020 بعد السقف القياسي المسجَّل أمس.

وسجّلت أيضاً حالات الاستشفاء بسبب الوباء ارتفاعاً ملموساً في كيبيك قدره 102 حالة ليبلغ عددها 804 حالات، من ضمنها 122 حالة في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة 7 حالات في 24 ساعة. وسُجِّلت 10 حالات وفاة إضافية.

وفي أونتاريو أفادت السلطات قبل ظهر اليوم عن 10.436 إصابة جديدة بالوباء، وهذا أيضاً سقف قياسي ليوم واحد في هذه المقاطعة منذ بداية الجائحة ويفوق بأكثر من 1.600 إصابة محصلة الـ24 ساعة التي أُعلن عنها قبل ظهر أمس.

ولغاية اليوم كانت المرّة الوحيدة التي تخطى فيها عدد اليومي من الإصابات الجديدة في أونتاريو عتبة الـ10.000 حالة يومَ عيد الميلاد الأخير.

(نقلاً عن تقارير على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)