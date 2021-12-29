كيبيك: السماح لعاملين صحيين أساسيين مصابين بالفيروس بالعمل في ظروف معينة

وقال الوزير دوبيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنّ مقاطعته ’’واقعة في مأزق‘‘ مع تزايد عدد حالات العلاج في المستشفيات بالتزامن مع ارتفاع عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يمرضون ويضطرّون للتغيّب عن العمل.

فقد أفاد تقرير السلطات الصحية الصادر اليوم عن 12.833 إصابة جديدة بالوباء تمّ الإعلان عنها رسمياً في الساعات الـ24 الماضية في كيبيك، وهذا سقف قياسي منذ بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020.

وما يفاقم المشكلة أكثر هو أنّ في المقاطعة حالياً نحو سبعة آلاف عامل صحي غائبون عن العمل، وتتوقّع وزارة الصحة أن يرتفع هذا العدد قريباً إلى عشرة آلاف.

’’إنه رهان اجتماعي‘‘، قال وزير الصحة الكيبيكي، متوقفاً عند الارتفاع السريع في عدد الإصابات بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ في مقاطعته.

لدينا المزيد والمزيد من المرضى ولكن عدد أقل وأقل من الناس لمعالجتهم نقلا عن كريستيان دوبيه، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك

وبالتالي يمكن للعمال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المسبّب للوباء، ولكن لم تظهر عليهم أعراض، أن يواصلوا العمل متّبعين بروتوكولاً معيناً.

تمثيل رسومي لمتغير ’’أوميكرون‘‘ من فيروس كورونا. الصورة: getty images/istockphoto / Teka77

وشدّد الوزير دوبيه على أنه لو كان هناك عدد كافٍ من مقدّمي الرعاية لما كان اللجوء إلى عاملين مصابين ضرورياً، لكنّ الارتفاع السريع في عدد الإصابات لا يترك سوى خيارات ضئيلة.

’’نفضّل القيام بذلك على الانتقال إلى المستوى الأخير من التفريغ (في المستشفيات) والذي يتضمّن فقط توفير الرعاية في الحالات الحرجة‘‘، قال دوبيه.

’’لا نتخذ هذا الإجراء فرحي القلب، لكننا نقوم به في محيط خاضع للمراقبة‘‘، أضاف وزير الصحة الكيبيكي.

وأوضح دوبيه أنّ إبقاء هؤلاء العاملين في العمل سيتم وفق لائحة أولويات مع مراعاة إدارة المخاطر. وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الوزير دوبيه إلى أنّ هذا الإجراء سيُطبّق أيضاً على عمّال أساسيين الآخرين، لكنه لم يحددّهم.

رجل يمرّ أمام مركز تطعيم ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘ في مونتريال. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

كما أعلن وزير الصحة الكيبيكي أنّه سيجري توسيع نطاق الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘ تدريجياً اعتباراً من 4 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتهدف وزارة الصحة لأن يكون جميع سكان مقاطعة كيبيك محصنين بحلول شهر آذار (مارس) المقبل وفقاً لجدول زمني لمختلف الفئات العمرية.

وتوجّه كريستيان دوبيه مباشرة إلى الأشخاص غير المطعمين، فطلب منهم التفكير في العبء الذي يفرضونه على شبكة الصحة العامة، لأنهم يتواجدون في وحدات العناية المركزة بنسبة تفوق عددهم.

’’يمكنكم أن تكونوا جزءاً من الحلّ‘‘، قال لهم وزير الصحة الكيبيكي، حاثاً إياهم على تناول اللقاح.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)