قناع الوجه من فئة ’’أن-95‘‘ أكثر فاعلية من سواه ضدّ أوميكرون

يُذكر أنه في بداية الجائحة، التي وصلت إلى كندا في الربع الأول من عام 2020، كانت هناك صعوبات في الحصول على أقنعة وجه من النوع المذكور. لكن نظراً لتلاشي هذه المشكلة، يعتقد بعض العاملين في قطاع الصحة أنّ الوقت قد حان لكيْ يستخدم الناس هذا النوع من الأقنعة.

تقول سوزان كيركلاند، عالمة الأوبئة في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية، إنه يجب علينا بذل كلّ ما في وسعنا للحدّ من العدوى.

وكيركلاند هي أيضاً عضوة في ’’فريق العمل الوطني حول المناعة ضدّ كوفيد-19‘‘ (GTIC - CITF) الذي أطلقته الحكومة الفدرالية في نيسان (أبريل) 2020، وتوصي بأن يرتدي الناس أفضل قناع ممكن.

وتشير كيركلاند إلى أنّ أقنعة ’’أن-95‘‘ أكثر فاعلية من سواها، خاصة فيما يتعلق بجودة تنقية الهواء والتصاق القناع بالوجه بشكل ملائم.

وتطرّقت المسؤولة العليا عن الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام هي أيضاً إلى موضوع أقنعة الوجه، نظراً لقابلية الانتقال العالية لمتغيّر أوميكرون.

عندما لا يكون القناع مغلقاً بشكل جيد على الوجه، هناك احتمال بأن يتسلل الفيروس. وأقنعة ’’أن-95‘‘ تحدّ من هذا الخطر، تلفت الدكتورة تام.

رئيس الخدمات الطبية في نوفا سكوشا، الدكتور روبيرت سترانغ، مصغياً في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / CBC

ويقول في هذا الصدد رئيس الخدمات الطبية في نوفا سكوشا، الدكتور روبيرت سترانغ، إن موضوع الأقنعة مُدرَج على جدول أعمال المناقشة التي سيجريها مع الحكومة الفدرالية.

’’سنأخذ الوقت اللازم لنفهم جيداً أيّ تعليمات جديدة من الحكومة الفدرالية وما تعنيه لنوفا سكوشا‘‘، يؤكّد الدكتور سترانغ.

في غضون ذلك، يذكّر الدكتور سترانغ الناس بأهمية التأكد من وضع الأقنعة التي يرتدونها، مهما كان نوعها، بشكل صحيح على وجوههم.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)