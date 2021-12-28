ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته العام المقبل

ومردّ ذلك أنّ أحد أكبر الارتفاعات في أسعار الحليب الخام سيدخل حيز التنفيذ في بداية شهر شباط (فبراير) المقبل.

فقد أوصت لجنة الألبان الكندية (CDC - CCL)، وهي هيئة فدرالية، بزيادة سعر الحليب الخام بنسبة 8,4%. وستدخل هذه الزيادة، التي تعادل نحو 6 سنتات لليتر الواحد، حيز التنفيذ في شباط (فبراير) المقبل وسيكون لها تأثير على صناعة الألبان برمّتها كما على سعر سلة البقالة للمستهلك.

تقول اللجنة إن السعر الأعلى الذي سيدفعه محوّلو الحليب سيعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين نتيجة لجائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وبالتالي، عندما تصل السلع المعبأة والمجهزة إلى متجر البقالة تكون أسعارها قد ارتفعت أكثر، حسب التقديرات.

وتضمّ مقاطعة أونتاريو نحو 3500 مزرعة ألبان، جميعها عائلية، و75 مصنعاً للتحويل حيث تتم بسترة وتعبئة الحليب والزبدة واللبن والجبن التي تُباع في متاجر البقالة.

زجاجات حليب مبستر. الصورة: Radio-Canada

تستثمر بوني دن هان وعائلتها مزرعة ’’هانفيو‘‘ وشركة ’’شيلدون كريك للألبان‘‘ في منطقة سيمكو في أونتاريو.

تقول دن هان إنّ أعمالها باتت أكثر تكلفة وإنها تتفهم السبب.

’’لا يمكنك أن تنتج الحليب وتخسر ​​المال… وإلّا تفقد مزرعتك. مع ارتفاع أسعار المدخلات، يتعين علينا دفع المزيد ‘‘، تقول دن هان.

موراي شيرك هو رئيس مجلس إدارة ’’مزارعو الألبان في أونتاريو‘‘ (DFO) وهي منظمة تضمّ أكثر من 4000 مُزارع ألبان في المقاطعة. ويستثمر شيرك هو أيضاً مزرعة ألبان.

يقول شيرك إنّ مزارعي الألبان سجلوا ارفاعاً في تكلفة تشغيل مزارعهم خلال العاميْن الماضييْن.

’’ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير خلال العام الماضي ونعلم أيضاً أنه مع الوباء كان هناك الكثير من مشكلات الإمداد‘‘، يوضح شيرك.

’’العلف، وخاصة الذرة وفول الصويا، هو أحد المكونات الرئيسية. وقد ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، من 20 إلى 25%‘‘، يضيف شيرك.

خبير الأغذية الزراعية، البروفيسور في جامعة دالهاوزي، سيلفان شارلوبوا. الصورة: Elvis Nouemsi Njiké

التأثير على الأسعار في متاجر البقالة

تستند زيادة أسعار الحليب ومشتقاته على دراسة شملت أكثر من 200 مزرعة في جميع أنحاء كندا. وينظر أحد جوانب هذه الزيادة إلى التكلفة السنوية للإنتاج في كل مزرعة.

يقول مدير مختبر تحليلات الأغذية الزراعية في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس البروفيسور سيلفان شارلوبوا إنّ زيادة تكلفة الحليب الخام سترفع بالتأكيد سعر التجزئة للمنتجات النهائية.

وبحسب شارلوبوا قد يرتفع سعر التجزئة للحليب في متاجر البقالة بنسبة تصل إلى 10% بينما يمكن أن ترتفع أسعار مشتقات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن (الزبادي) بنسبة تصل إلى 15%.

(نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)