أوميكرون يذيب الحماية اللقاحية ’’مثل الثلج في الشمس‘‘

هذا ما تفيد به البيانات الجديدة التي جمعها الفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في مقاطعة أونتاريو (The Ontario COVID-19 Science Advisory Table).

بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) كان الشخص المحصّن بشكل كافٍ محمياً بنسبة 90% من الإصابة بالفيروس. لكن، مع بلوغ أواخر كانون الأول (ديسمبر) انخفضت هذه النسبة بنحو 75 نقطة مئوية.

فوصول متغير أوميكرون أدّى إلى ذوبان الحماية اللقاحية ’’مثل الثلج في الشمس‘‘، حسب الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري المذكور.

في الواقع، لم يعد هناك فرق بين الأشخاص الملقّحين والأشخاص غير الملقّحين في البيانات المتعلقة بالإصابات الجديدة نقلا عن الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو

الدكتور بيتر جوني خلال مقابلة عن بُعد مع محطة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية). الصورة: Radio-Canada

وتشير بيانات الفريق الاستشاري العلمي إلى أنّ الحماية اللقاحية تآكلت تدريجياً خلال كانون الأول (ديسمبر) في ظلّ الانتشار المطّرد لمتغيّر أوميكرون.

’’هذا الأمر ليس بجديد، فالحماية اللقاحية آخذة في التراجع منذ فترة‘‘، يؤكد الدكتور جوني، البروفيسور أيضاً في جامعة تورونتو.

الخبراء يدرسون بعناية معدل دخول المستشفيات

على النقيض من معدل الإصابات الجديدة في أونتاريو، تظل معدلات دخول المستشفيات والقبول في وحدات العناية المركزة مستقرة إلى حدّ ما، لكن يمكن أن يتغير ذلك في الأيام المقبلة.

’’معظم المرضى (بوباء ’كوفيد - 19‘) الذين أُدخلوا المستشفيات مصابون بمتحوّر دلتا (من فيروس كورونا)‘‘، يشير الدكتور جوني.

بصورة عامة، يرتفع معدل الاستشفاء بعد حوالي عشرة أيام من حدوث طفرة في الإصابات الجديدة نقلا عن الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو

ويتوقع البروفيسور جوني أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بسبب متغيّر أوميكرون خلال الأيام المقبلة، لكنه يقرّ بأنه من الصعب التنبؤ بعددهم.

ويوصي الدكتور جوني بشدة بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح للحفاظ على مناعة ضد وباء ’’كوفيد - 19‘‘، ويلفت إلى أنّه يجب انتظار أسبوعيْن بعد تلقي جرعة ثالثة لتطوير الحصانة التي تمنحها.

ويقول الدكتور جوني إنه يفهم لماذا يشكك بعض الناس في فعالية اللقاحات في سياق ظهور متغيّر مثل أوميكرون، لكنه يذكّر بأنّ ’’الهدف الرئيسي من التطعيم كان دائماً تجنب أسوأ السيناريوهات‘‘.

’’إذا استمر كلّ شيء كما هو مخطط له، سيظل معدل دخول المستشفيات مستقراً نسبياً، على الرغم من الزيادة القوية في عدد الإصابات الجديدة‘‘، يشرح بيتر جوني.

(نقلاً عن تقرير لآية دوفور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)