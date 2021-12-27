شخصيات كندية ترثو الأسقف توتو، أحد أبرز رموز النضال ضدّ التمييز العنصري

فقد زار الأسقف الأنغليكاني وعالم اللاهوت الراحل كندا عدة مرات، وكان لحياته ونضاله تأثير على كنديين كثيرين.

ومن أبرز زيارته تلك التي قام بها إلى تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو، عام 1986 قبل خمس سنوات من نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

كما زار فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، عام 2004 والتقى فيها بالزعيم الروحي البوذي الدالاي لاما. وزار فورت ماكموري في مقاطعة ألبرتا عام 2014.

لقاء حار بين الدالاي لاما والأسقف ديزموند توتو في فانكوفر في 18 نيسان (أبريل) 2004. الصورة: La Presse canadienne / Richard Lam

ومن بين الشخصيات الكندية التي قدّمت أمس تعازيها بوفاة رجل الدين المسيحي والناشط الحقوقي الجنوب إفريقي رئيسُ الحكومة الفدرالية جوستان ترودو ورئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد ورئيس حكومة بريتيش كولومبيا جون هورغان ورئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني.

’’كان رئيس الأساقفة توتو صوتَ المظلومين ومدافعاً لا يكلّ عن حقوق الإنسان. عالمنا أفضل حالاً بفضله‘‘، كتب جوستان ترودو في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل، مضيفاً ’’أتقدم بأصدق التعازي من القريبين منه ومن شعب جنوب إفريقيا ومن كل الذين حزنوا على هذه الخسارة الفادحة‘‘.

يُذكر أنّ توتو عُيّن رئيساً لأساقفة الكنيسة الأنغليكانية في كاب تاون، ثانية كبريات مدن جنوب إفريقيا، في أيلول (سبتمبر) 1986، فكان أوّل شخص أسود البشرة يتبوأ هذا المنصب وظلّ فيه لغاية عام 1996.

’’ساهم عمله في مجال مكافحة عدم المساواة، في جنوب إفريقيا كما حول العالم، في تحسين حياة الكثيرين‘‘، كتب دوغ فورد في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘.

’’كان ديزموند توتو ثابتاً في التزامه بالإنصاف والعدالة. بينما يبكي العالم رحيله، فلنظلّ دوماً نستوحي من نضاله الشجاع لبناء عالم أفضل‘‘، كتب جون هورغان على ’’تويتر‘‘.

’’لقد كان مثالاً فريداً وقوياً على الشجاعة الأخلاقية وفضيلة الغفران الصعبة‘‘، كتب من جهته جايسن كيني على ’’تويتر‘‘.

الأسقف ديزموند توتو في ذكرى ميلاده الـ90 في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2021. الصورة: Reuters / Sumaya Hisham

كما أعرب العديد من النشطاء الحقوقيين ومنظمي المجتمع المدني عن إعجابهم بالأسقف الراحل وبمسيرته النضالية.

لويد ماكيل هو رئيس منظمة ’’إرث مانديلا ‘‘ الكندية (Mandela Legacy Canada) غير الربحية، وكان رئيس ’’مهرجان تورونتو الفني ضدّ الفصل العنصري‘‘ (Toronto Arts Against Apartheid Festival) الذي نظم زيارة الأسقف توتو إلى أونتاريو في أيار (مايو) 1986.

وذكّر ماكيل بأنّ الخطاب الذي ألقاه الأسقف الراحل آنذاك أمام الجمعية التشريعية لأونتاريو ترك أثراً في النفوس.

’’كان الأسقف توتو الصوت الدولي المعترف به الذي أيقظ الناس في جميع أنحاء العالم إزاء ما كان يحدث في جنوب إفريقيا‘‘، قال ماكيل في مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).

وذكّر ماكيل بأنّ نيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب الإفريقي المناهض لنظام الفصل العنصري، كان مسجوناً في بلاده عندما زار الأسقف توتو أونتاريو عام 1986.

(نقلاً عن تقرير لسدريك ليزوت على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)