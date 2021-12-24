[تقرير] رحلة البحث عن الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19 في مونتريال

ومع انطلاق عملية توزيع علب الاختبارات في الصيدليات في كيبيك في بداية الأسبوع الجاري، وجد الكثير من المواطنين أنفسهم أمام ملصقات عند مدخل الصيدليات تخبرهم عن نفاذها وعليهم العودة مرة أخرى.

وفي بعض الصيدليات، عُرض عليهم أخذ رقم حجز والعودة في المساء. ووفقًا لخطّة حكومة كيبيك، يتمّ توزيع 108 علبة على كلّ صيدلية في اليوم.

وتشكّلت طوابير الانتظار أمام بعض الصيدليات في موقت مبكّر أحيانا للحصول على هذه الاختبارات المهمة خلال موسم الأعياد. ففي هذه الفترة يرغب الناس في الالتقاء وهم متأكّدين من أنّهم غير مصابين بكوفيد-19 حتى لا يتسبّبون في انتشار الفيروس.

وفضّل آخرون تسجيل أنفسهم على موقع حكومي عبر الانترنت (نافذة جديدة) لحجز اختباراتهم السريعة للكشف عن كوفيد-19 ثمّ الذهاب للصيدلية لاستلامها مجّانا.

وتعتزم حكومة كيبيك توزيع 840.000 علبة من خمسة اختبارات بحلول عيد الميلاد عبر حوالي 1900 صيدلية.

ولتلبية احتياجات المقاطعة، طلبت حكومة كيبيك من الحكومة الفيدرالية حوالي 10 ملايين اختبار سريع أو ما يعرف بالاختبار الذاتي.

وستقوم الصيدليات المشاركة بتوزيع الاختبارات السريعة حتى نفاد المخزون.

توزّع حكومة كيبيك اختبارات سريعة للكشف عن كوفيد-19 مجانًا عبر شبكة الصيدليات والمدارس. الصورة في صيدلية مونتريال في 23 كانون الأول ديسمبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ويُسمح لكل شخص بالحصول على خمسة اختبارات سريعة مجانية كل 30 يومًا. وستتواصل العملية حتى 31 آذار مارس ، وفقًا لحكومة كيبيك.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية زيادة عدد الحالات كوفيد-19 التي لوحظت خلال الأيام القليلة الماضية وظهور متغيّر ’’أوميكرون‘‘ ، والذي من المحتمل أن يكون أكثر عدوى من متغيّر دلتا.

وعند زيارة بعض الصيدليات في مونتريال، تمكّن راديو كندا الدولي من ملاحظة الطلب الكبير على الاختبارات السريعة.

ويوضح مالك بوميزة ، الطالب في أحد معاهد ما بعد التعليم الثانوي في مونتريال ’’سيجيب‘‘ (CEGEP)، أنه جاء باحثًا عن اختبارات سريعة للكف عن كوفيد-19 لكنّ دون جدوى.

لقد بحثت في العديد من الصيدليات عن الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19 ولكنّي لم أجدها بعد. طلبوا منّي أن أعود مرة أخرى. سأواصل في البحث عنها في صيدليات أخرى. نقلا عن مالك بوميزة.

ويقول الطالب التونسي الأصل والبالغ من العمر 19 عامًا إنه من المهم معرفة نتائج اختبرا االكشف عن كوفيد-19 بسرعة. ’’لا جدوى من الانتظار يومين للحصول على النتائج [في مركز الاختبار]. ‘‘

مالك بوميزة، طالب في معهد ما بعد الثانوي، بحثَ دون جدوى عن اختبار سريعة للكشف عن كوفيد-19 في العديد من الصيدليات في مونتريال. 23 كانون الأول ديسمبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ومن جانبها، تعرف مراكز الاختبار اكتظاظًا هذه الأيام. ووفقًا لحكومة كيبيك ، تم إجراء 54.520 اختبار كوفيد-19 يوم 21 كانون الأول ديسمبر. وتمّ تسجيل ما لا يقل عن 9397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، أمس الخميس ، في المقاطعة.

ولتقليل الضغط على مراكز الاختبار ، تطلب الحكومة من المواطنين الحضور إلى عيادات الفحص فقط إذا ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض كوفيد-19 أي الحمى ، والسعال ، والتهاب الحلق ، وفقدان حاسة التذوّق أو الشمّ.

ويُنصح الأشخاص الذين حصلوا على الاختبارات السريعة باستخدامها فقط إذا ظهرت عليهم أعراض.

وتوصي مصالح الصحة الأشخاص الذين ظهرت عندهم هذه الأعراض ولم يتمكنوا من إجراء اختبار سريع عزل أنفسهم وتحديد موعد لإجراء اختبار في أحد مراكز الفحص.

أماّ الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم عبر اختبار سريع، فيتعيّن عليهم عزل أنفسهم أيضًا. ويمكنهم بعد التوجّه إلى مركز الفحص للتأكّد من النتيجة أو الاكتفاء بنتيجة الاختبارات السريعة وعزل أنفسهم.

وفي حديث مع راديو كندا الدولي تقول ياسمينة، التي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها، إنّها تمكنت من الحصول على علبة من 5 اختبارات من خلال إجراء حجز عبر الهاتف.

مجموعة من 5 اختبارات فحص سريعة كافية لعائلتي. نقلا عن ياسمينة ، أمّ من مونتريال

وأضافت أنّ أطفالها لم يتلقّوا علب الاختبارات السريعة في المدرسة كما أعلنت عنه حكومة المقاطعة. ’’أغلقت مدرستهم قبل يوم من بداية عطلة الأعياد لذا لم يكن لدى إدارة المدرسة الوقت الكافي لتوزيع الفحوص السريعة.‘‘

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وقد بدأت عملية توزيع علب الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19 على المدارس الابتدائية قبل نحو عشرة أيام.

وكان من المقرر أن يحصل كل تلميذ على علبة تتضمن خمسة اختبارات سريعة بالإضافة إلى تعليمات الاستعمال. ويمكن استخدام الاختبارات عند الأطفال الذين لديهم أي من الأعراض مشابهة لأعراض كوفيد-19.

وفي بيان قالت حكومة كيبيك إنّه ’’على الرغم من بدء عملية تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا ، إلا أنهم لا يتمتعون بالحماية الكافية في الوقت الحالي.‘‘

وسيتمّ توزيع أكثر من ثلاثة ملايين اختبار سريع لأولياء أمور تلاميذ المدارس التمهيدية والابتدائية.

وتتيح الاختبارات السريعة الحصول على نتائج بعد بضع دقائق ويمكنها أن تشير بسرعة ما إذا كان الشخص الذي تظهر عليه الأعراض مصابًا.

كما أرفقت الحكومة هذه العملية بمقاطع فيديو توضيحية (انظر أعلاه) حول الاستخدام الفعال لهذه الاختبارات.