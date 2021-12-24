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[تقرير] رحلة البحث عن اختبارات الكشف السريع عن كوفيد-19 في مونتريال

أشخاص أمام متجر.

ينتظر العملاء في طابور أمام صيدلية في مونتريال للحصول على اختبارات كشف سريعة عن كوفيد-19.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

RCI

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علبة في صيدلية.

توزّع حكومة كيبيك اختبارات كشف سريع عن كوفيد-19 مجانًا عبر شبكة الصيدليات والمدارس. الصورة في صيدلية مونتريال في 23 كانون الأول ديسمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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رجل أمام مدخل صيدلية.

مالك بوميزة، طالب في معهد ما بعد الثانوي، بحثَ دون جدوى عن اختبار كشف سريع عن كوفيد-19 في العديد من الصيدليات في مونتريال. 23 كانون الأول ديسمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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