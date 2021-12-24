[تقرير] رحلة البحث عن اختبارات الكشف السريع عن كوفيد-19 في مونتريال

مالك بوميزة، طالب في معهد ما بعد الثانوي، بحثَ دون جدوى عن اختبار كشف سريع عن كوفيد-19 في العديد من الصيدليات في مونتريال. 23 كانون الأول ديسمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer