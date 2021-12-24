[تقرير] رحلة البحث عن اختبارات الكشف السريع عن كوفيد-19 في مونتريال

الصفحة الرئيسيةمجتمع[تقرير] رحلة البحث عن اختبارات الكشف السريع عن كوفيد-19 في مونتريالينتظر العملاء في طابور أمام صيدلية في مونتريال للحصول على اختبارات كشف سريعة عن كوفيد-19.الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferRCIتاريخ النشر: 24 ديسمبر 2021 21:32.... توزّع حكومة كيبيك اختبارات كشف سريع عن كوفيد-19 مجانًا عبر شبكة الصيدليات والمدارس. الصورة في صيدلية مونتريال في 23 كانون الأول ديسمبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer...... مالك بوميزة، طالب في معهد ما بعد الثانوي، بحثَ دون جدوى عن اختبار كشف سريع عن كوفيد-19 في العديد من الصيدليات في مونتريال. 23 كانون الأول ديسمبر 2021.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... .... Début du widget Youtube. Passer le widget ?Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ? روابط ذات صلة : كندا تعزم شراء 7,9 مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ (نافذة جديدة)