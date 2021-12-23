كاتدرائيّة ريموسكي تفتح أبوابها ليلة الميلاد بعد إغلاق استمرّ 7 سنوات

وتمّ إغلاق الكاتدرائيّة في عام 2014 ، وقال أحد الخبراء العام الماضي إنّ الكاتدرائيّة لا تشكّل أيّ خطر على السلامة (نافذة جديدة)، وبإمكانها استقبال المصلّين بعد المرحلة الأولى من أعمال التصليح التي قُدِّرت قيمتها بـ350000 دولار.

وأعلن النبأ جان بول هيبيل، رئيس هيئة "فابريك سان جيرمان التي تتولّى إدارة شؤون الكاتدرائيّة.

وسوف يترأس قدّاس منتصف الليل المونسنيور دوني غروندان الذي دعا من يرغب من أبناء المدينة للانضمام إليه.

أرغن كاتدرائيّة سان جيرمان في ريموسكي الصورة: Radio-Canada / Simon Turcotte

وتمّ اتّخاذ القرار رغم ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في منطقة با سان لوران حيث تقع مدينة ريموسكي.

وقرّرت العديد من الأبرشيّات في كيبيك إلغاء الاحتفالات رغم أنّ السلطات الصحيّة سمحت للكنائس بفتح أبوابها (نافذة جديدة).

وتمّ إلغاء كلّ الاحتفالات الميلاديّة في مدينة كيبيك العاصمة، وفي مدينة شيربروك بسبب الجائحة.

وسوف تطبّق كاتدرائيّة سان جيرمان في ريموسكي إجراءات وقاية متشدّدة خلال قدّاس نصف الليل وسط ارتفاع عدد حالات أوميكرون.

وتتّسع الكاتدرائيّة لألف شخص، وسوف تستقبل ليلة الميلاد 250 شخصا فقط، وينبغي على من يرغب في المشاركة في الصلوات أن يحصل على جواز مرور.

ولدى وصول الشخص لأخذ جواز المرور، ينبغي عليه إبراز جواز التطعيم ووثيقة هويّة، وعليه أن يلتزم بمجموعة من الإجراءات، من بينها ارتداء الكمامة وعدم التنقّل بين صفوف بنوك الكاتدرائيّة .

وسوف يتمكّن المشارِكون في قداس منتصف الليل الميلادي الاستماع إلى الترانيم الميلاديّة، وإلى العزف على أرغنّ الكاتدرائيّة الذي أعيد تصليحه بعد أن تعرّض للتخريب في آذار مارس من العام الجاري.

وتقدّم ترانيم الميلاد في كاتدرائيّة ريموسكي جوزيه أبريل و الميزو سوبرانو لوسي جاندرون.

وقال جان بول هيبيل إنّ فابريك سان جيرمان والأبرشيّة يعملان معا يدا بيد بيد من أجل تقدّم الأعمال في الكاتدرائيّة.

ويتمّ في الوقت الحاليّ تقييم أعمال التصليح التي جرت ، والخرائط جاهزة ، ويتمّ التخطيط للمضي في المشروع في أيّار مايو المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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