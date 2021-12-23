الصفحة الرئيسيةمجتمع[تقرير] تطعيم الأطفال ضدّ كوفيد-19 بين مؤيّد ومتردّد.طابور في أحد مراكز التطعيم ضدّ كوفيد-19 في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferSamir Bendjaferتاريخ النشر: 23 ديسمبر 2021 18:59.. ولاء الأحمدي ترافق طفليها دون سن 12 عامًا لتلقي جرعتهما الأولى من لقاح كوفيد-19 في أحد مراكز التطعيم في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer ... Début du widget Youtube. Passer le widget ?Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?.... عملية تطعيم في مدرسة ابتدائية عامة في مونتريال. الصورة: Courtoisie/Houria Kechida روابط ذات صلة : تطعيم الأطفال: حجز المواعيد انطلق في عدد من المقاطعات الكنديّة Samir Bendjafer