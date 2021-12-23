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[تقرير] تطعيم الأطفال ضدّ كوفيد-19 بين مؤيّد ومتردّد

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أشخاص ينتظرون في طابور أمام بابٍ.

طابور في أحد مراكز التطعيم ضدّ كوفيد-19 في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

Samir Bendjafer

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امرأة مع طفلين.

ولاء الأحمدي ترافق طفليها دون سن 12 عامًا لتلقي جرعتهما الأولى من لقاح كوفيد-19 في أحد مراكز التطعيم في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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امرأة جالسة على كرسي تعطي حقنة لطفل.

عملية تطعيم في مدرسة ابتدائية عامة في مونتريال.

الصورة: Courtoisie/Houria Kechida

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Samir Bendjafer

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