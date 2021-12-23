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سجّل الناتج المحلّي الإجمالي ارتفاعا بلغت نسبته 0،8 بالمئة خلال شهر تشرين الأوّل أكتوبر الماضي وفق تقرير …
أعلن رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو مجموعة من تدابير الوقاية، للتصدّي لارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في المقاطعة.
وصلت خمسة أفلام كنديّة قصيرة إلى الجولة الأخيرة في سباق جوائز الأوسكار
أعلنت الحكومة الكنديّة عن توسيع نطاق برامج الإعانة الماليّة للقطاعات المتأثّرة بالإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
أعلن مجلس الأساقفة الكاثوليك في كندا نيّته جمع التبرّعات للناجين من المدارس الداخليّة للسكّان الأصليّين.