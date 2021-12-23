لعديد من القطاعات في كنداكندا: ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0،8 بالمئة

وسُجّلت ارتفاعات في تشرين الأول أكتوبر في العديد من القطاعات التي ترصد وكالة الإحصاء أداءها من أجل إعداد بياناتها، ومن بينها القطاع الصناعي الذي سجّل ارتفاعا بنسبة 1،8 بالمئة، معوّضا عن الانكماش الذي شهده في شهر أيلول سبتمبر.

وارتفع القطاع الصناعي مدفوعا بارتفاع صناعة السيّارات، رغم ما يشير إليه مكتب وكالة الإحصاء الكنديّة عن نقص مستمرّ في رقائق أشباه الموصلات من بين مواد أخرى في سلسلة التوريد، ما يعيق الإنتاج المتّسق.

القطاع الصناعي انتعش في تشرين الأوّل أكتوبر حسب وكالة الإحصاء الكنديّة الصورة: La Presse canadienne / Associated Press/Eric Gay

وسُجّلت ارتفاعات في تجارة التجزئة والبناء ، كما شهد قطاع إعادة بيع المنازل ارتفاعا هو الآخر.

ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي في تشرين الأوّل أكتوبر، الارتفاع في قطاعي الفنون والترفيه مدفوعا بقدرات استيعاب أكبر للجماهير.

وأفادت وكالة الإحصاء الكنديّة أنّ النشاط الاقتصادي بالإجمال كان أدنى بنسبة 0،4 بالمئة في تشرين الأوّل أكتوبر عن مستويات ما قبل الجائحة التي تمّ تسجيلها في شباط فبراير 2020.

ويقترب الاقتصاد على ما يبدو من سدّ هذه الفجوة حسب وكالة الإحصاء الكنديّة التي تتوقّع في بياناتها الأوليّة لِشهر تشرين الثاني نوفمبر، ارتفاع الناتج المحلّي الإجماليّ بنسبة 0،3 بالمئة خلال الشهر المذكور.

وفي حال ارتفع الناتج المحلّي الإجمالي في تشرين الثاني نوفمبر، يمثّل ذلك الارتفاع الشهري السادس على التوالي حسب الوكالة التي سوف تصدر تقريرها النهائي حول تشرين الثاني نوفمبر في شباط فبراير المقبل.

ويقول أندرو غرانثام كبير الخبراء الاقتصاديّين لدى سي بي سي إنّه رغم احتمال حدوث تراجع طفيف في كانون الأول ديسمبر، لا يزال الناتج المحلّي الإجمالي يفوق بشكل متواضع توقّعات مصرف كندا المركزي للنموّ في هذا الربع من السنة، بمعدّل سنويّ قدره 4 بالمئة.

(سي بي سي/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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