كيبيك: التدابير الجديدة لمواجهة ارتفاع حالات كوفيد -19 مؤجّلة إلى ما بعد عيد الميلاد

وتحدّث رئيس الحكومة إلى الكيبيكيّين خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، وشارك فيه إلى جانبه كلّ من وزير الصحّة كريستيان دوبيه ومدير الصحّة العامّة د. أوراسيو أرودا.

وسمح لوغو التجمّعات من 10 أشخاص خلال عيد الميلاد للراغبين في ذلك (نافذة جديدة)، ودعا الذين بإمكانهم تأجيل الاحتفال أن يفعلوا ، مشيرا إلى ارتفاع متسارع في عدد حالات كوفيد-19 في كيبيك في الأيّام الماضية.

من اليمين: وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه ورئيس حكومة كيبية فرانسوا لوغو ود. كريستيان أرودا مدير وكالة الصحّة العامّة الكيبيكيّة الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وطلب رئيس الحكومة من سكّان كيبيك أن يختصروا الاحتفال بعيد الميلاد بِيوم واحد، بدل الاحتفال خلال يومين في 24 و 25 من كانون الأوّل ديسمبر.

وقبل نحو 3 أسابيع، كان فرانسوا لوغو قد سمح بِتجمّعات تضمّ 20 شخصا ، لكنّه تراجع عن قراره ، وحدّد التجمّعات بعشرة أشخاص فقط.

والبقاء في المنزل هو الحلّ الأمثل للأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر، كما قال رئيس الحكومة، موضحا أنّ هذه الفئة العمريّة تشكّل 72 بالمئة من حالات الاستشفاء.

إن كنتم مصرّين على المشاركة في لقاء عائلي أو لقاء مع الأصدقاء، عليكم أن تدركوا أنّ هناك خطرا قال فرانسوا لوغو، وأوضح العوامل التي تساهم في خفض الخطر، ومنها غسل اليدين، ومواصلة ارتداء الكمامة، والتزام التباعد الجسدي وتهوية المنازل.

وتابع لوغو قائلا إنّ عدد الحالات الأسبوعيّة ارتفع في كيبيك من 2700 إلى 6300 حالة، ليبلغ بعدها 9000 حالة.

واعتبارا من 26 كانون الأوّل ديسمبر الجاري، حدّد رئيس حكومة كيبيك عدد التجمّعات بستّة أشخاص في الداخل.

وقال وزير الصحّة الكيبيكيّ كريستيان دوبيه إنّ إرجاء تطبيق هذه التدابير إلى ما بعد احتفالات الميلاد يهدف لِإدخال السعادة إلى قلوب الأشخاص المطعّمين الذين ضحّوا للحصول على اللّقاح ، ومن حقّهم أن يعيشوا هذه الأوقات السعيدة.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، كتب رئيس الحكومة فرانسوا لوغو على صفحته على موقع فيسبوك يقول:

الوضع حسّاس في الوقت الراهن، وهدفنا هو إيّاه: تجنّب ارتفاع عدد الحالات في المستشفيات، وعلينا أن نبقى دوما في حالة طوارئ .

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 بصورة حادّة في كيبيك، وبلغ 6361 حالة في يوم واحد، وهو رقم قياسيّ غير مسبوق منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجدّ (نافذة جديدة).

وهناك 501000 حالة كوفيد-19 في كيبيك منذ بداية الجائحة، ونصف الأسّرة المخصّصة لمرضى كوفيد-19 في كيبيك مشغولة حاليّا، ويترك هذا الوضع تداعياته على غرف العمليّات في المستشفيات.

وأفادت معلومات حصل عليها راديو كندا أنّه سيتمّ تأجيل آلاف العمليّات الجراحيّة غير الطارئة في كافّة مستشفيات المقاطعة، تحسّبا لاحتمال ارتفاع عدد الإصابات بمتحوّر أوميكرون، التي تشكّل حاليّا 80 بالمئة من إجماليّ حالات كوفيد.

وتفيد المعلومات أنّه سيتمّ تأجيل 50 بالمئة من الجراحات، فيما عدا الجراحات الطارئة المتعلّقة بأمراض القلب والسرطان.

ولم يستبعد وزير الصحّة كريستيان دوبيه ردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، احتمال فرض تدابير وقائيّة أكثر تشدّدا على الأشخاص غير المطعّمين.

لكنّه أوضح أنّ الحكومة قادرة على التعامل مع الأوضاع دون أن تظطرّ لذلك.

(راديو كندا/ صوفي هيلين لوبوف مع مساهمات جويل جيرار وفاليري بواكلير/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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