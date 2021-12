خمسة أفلام كنديّة قصيرة على القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

وهناك 3 أفلام قصيرة من الرسوم المتحرّكة من إنتاج المكتب الوطني للأفلام National Film Board Of Canada، وهيِ فيلم شؤون الفنّ Affairs of the Arts للمخرجة جونا كوين، وفيلم الميلز الأعشاب السيّئة Les Mills,Bad Seeds للمخرج كلود كلوتييه وفيلم فلووِينغ هوم Flowing Home للمخرجة ساندرا ديمازيير.

ومن بين الأفلام التي دخلت السباق أيضا فيلم الصفعات الكبيرة Les grandes claques للمخرجة آني سان بيار (نافذة جديدة) المرشّح لِجائزة أفضل فيلم خيالي قصير وفيلم فريماس Frimas لِلمخرجة ماريان فارلي.

وليست هذه المرّة الأولى التي تشارك فيها فارلي في السباق على جائزة أوسكار.

وسبق أنّ تمّ ترشيح فيلمها مارغريت Marguerite عام 2019 عن جائزة أفضل فيلم خيالي قصير.

وتقول ماريان فارلي إنّه لا يوجد شيء يؤهّل لذلك وأعضاء الأكاديميّة هم الذين يقرّرون.

وأعربت عن سرورها لوجود فيلم كيبيكي آخر في المنافسة عن الفئة نفسها، هو فيلم الصفعات الكبيرة للمخرجة آني سان بيار.

وسبق أن كان فيلم مارغريت لِلمخرجة ماريان فالالي وفيلم فوف Fauve الذي أخرجه جيريمي كونت في القائمة النهائيّة في سباق جوائز الأوسكار.

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

