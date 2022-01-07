4. الهجرة: أيُّ تأثير؟

نظرة تاريخيّة

1871

كان الكنديّون من أصول فرنسيّة يشكّلون 31،1 بالمائة من مجموع سكّان كندا، والكنديّون من أصول إيرلنديّة 24،3 بالمئة، ومن أصول إنكليزيّة 20،3 بالمائة، ومن أصول اسكتلنديّة 15،8 بالمائة، ومن أصول ألمانيّة 5،8 بالمائة.

1901

خلال الإحصاء السكّاني الأوّل، تمّ جمع معطيات حول اللّغات، وقال 61،8 بالمائة من السكّان إنّ الانكليزيّة هي لغتهم الأمّ، وقال 27،9 بالمائة إنّ الفرنسيّة هي لغتهم الأمّ، و2،7 بالمائة قالوا إنّها الألمانيّة، و2،2 بالمئة إنّها الغيليّة.

2036

في العام 2036، سوف يكون كلّ واحد من أصل كنديّين اثنين مهاجرا أو مولودا لمهاجرين.

يتركّز المهاجرون باستمرار في المناطق المُدُنيّة التي شملها الإحصاء السكّاني، وخاصّة في تورونتو ومونتريال وفانكوفر.

أكثر من نصف المهاجرين في كندا سوف يكونون من أصول آسيويّة عام 2036.

أكثر من ثلث السكّان في سنّ العمل سوف ينتمي إلى مجموعة من الأقليّات المنظورة.

تحيات مكتوبة على اللوح بلغات مختلفة. الصورة: iStock / Warchi

كندا متعدّدة اللّغات؟

خلال الإحصاء السكّاني في العام 2011، تمّ تحديد ما يزيد على 200 لغة محكيّة داخل المنازل أو كلغة أمّ.

نحو من 6,6 ملايين شخص قالوا إنّهم يتحدّثون بلغة أخرى غير الفرنسيّة أو الإنكليزيّة في المنزل.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) اللّغة المحكيّة في المنزل واللّغات المحكيّة بصورة منتظمة في كندا حسب التعداد السكاني الرسمي لعام 2011. الصورة: Statistique Canada

اللّغة المحكيّة في المنزل واللّغات المحكيّة بصورة منتظمة

4،7 ملايين شخص قالوا إنّهم يتحدّثون لغة أخرى غير الفرنسيّة أو الإنكليزيّة، في المنزل في أغلب الأحيان.

قال 1،9 مليون شخص إنّهم يتحدّثون هذه اللّغات بصورة منتظمة، كلغة ثانية. ( الفرنسيّة والإنكليزيّة).

خصائص الكنديّين اللّغويّة

اللّغات الأمّ غير الفرنسيّة والإنكليزيّة في المناطق المُدّنيّة الستّ الأكبر التي شملها الإحصاء

تورونتو

1،8 مليون شخص يتحدّثون بلغتهم الأمّ في المنزل.

مونتريال

626000 شخص يتحدّثون بلغتهم الأمّ في المنزل.

تمثّل العربيّة والإسبانيّة ثلث هذه اللّغات.

فانكوفر

712000 شخص يتحدّثون غالبا بلغتهم الأمّ في المنزل.

تشكّل البنجابيّة والتاغالوغ (لغة الفليبّين) أهمّ لغتين يتمّ التحدّث بهما في المنزل، تليهما الصينيّة ( الماندارين والكانتونيّة).

إدمونتون

166000 شخص يتحدّثون إحدى لغات المهاجرين في المنزل.

وتحلّ البنجابيّة والتاغالوغ بين اللّغات الأكثر استخداما في المنزل.

أوتاوا - غاتينو

141000 شخص يتحدّثون بإحدى لغات المهاجرين في المنزل في أغلب الأحيان.

العربيّة والإسبانيّة هما اللّغتان اللّتان تمّ التصريح عنهما كاللّغتين الأكثر استخداما في المنزل.

ارتفاع عدد الأشخاص (بالنسبة المئويّة) الذين أعلنوا أنّهم غالبا ما يتحدّثون في المنزل بواحدة من أصل 25 من لغات المهاجرين في كندا بين عامي 2006 و2011:

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نسبة الأشخاص ( نسبة مئويّة) الذين يتحدّثون بلغتهم الأمّ، غير الفرنسيّة أو الإنكليزيّة، في المنزل، في الأعوام 2001، 2006، و2011. ( خصائص الكنديّين اللّغويّة):

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نسبة السكّان الذين يتحدّثون باللّغة الأمّ غير الفرنسيّة والإنكليزيّة، أو حسب اللّغات المستخدمة في المنزل، 2001، 2006 و2011. (خصائص الكنديّين اللّغويّة)

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إتقان اللّغتين الرسميّتين

64 بالمئة يتحدّثون بالإنكليزيّة

5،5 بالمئة يتحدّثون بالفرنسيّة

7،0 بالمئة يتحدّثون اللّغتين

23،4 بالمئة لا يتحدّثون أيّا من اللّغتين

0،2 بالمائة لم يصرّحوا بشيء

تكبير الصورة (نافذة جديدة) النسبة المئوية المتوقَّعة للكنديين حسب اللغة الأم لغاية عام 2036. الصورة: Statistique Canada

دراسة (لوكالة الإحصاء الكندية): نظرة على الهجرة والتنوع العرقي واللغات في كندا، من 2011 إلى 2036:

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وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة: ’’الفوارق تجعلنا أقوى لا أضعف‘‘

وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة هي إحدى أهم الحقائب الفدرالية. وفي 10 كانون الثاني (يناير) 2017 عهد بها رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوسان ترودو إلى عضو مجلس العموم أحمد حسين في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب، فأصبح حسين أول كندي مسلم يتبوأ هذا المنصب.

والوزير حسين صومالي المولد، قدم إلى كندا لاجئاً في سن السادسة عشرة، وحصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة يورك في تورونتو ثم درس الحقوق في جامعة أوتاوا وأصبح محامياً وزاول المهنة في تورونتو.

وفي الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 فاز أحمد حسين بمقعد دائرة ’’يورك ساوث – ويستون‘‘ (York South – Weston) في تورونتو تحت راية الحزب الليبرالي، ليصبح أول كندي من أصول صومالية يدخل مجلس العموم.

أحمد حسين، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي بين 10 كانون الثاني (يناير) 2017 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، مصغياً خلال مؤتمر صحفي. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

زميلنا ليفون سيفونتس من القسم الإنكليزي في راديو كندا الدولي أجرى مقابلة صباح اليوم مع الوزير حسين تمحورت حول الاستطلاع الذي أجرته شركة ’’كروب‘‘ (CROP) لصالح راديو كندا (القسم الفرنكوفوني في هيئة الإذاعة الكندية) عن مدى انفتاح الكنديين على المهاجرين واللاجئين والذي شمل أكثر من 2500 كندي وكُشفت نتائجه مطلع الأسبوع الحالي.

نستمع ضمن التقرير التالي الذي أعده فادي الهاروني إلى ترجمة للمقابلة التي أجراها زميلنا ليفون سيفونتس (نافذة جديدة) والتي أكد فيها أحمد حسين، رداً على سؤال حول ماذا يعني له أن يكون كندياً، أنّ الأمر يعني له ’’الانتماء لبلد عظيم، مضياف وكريم مع القادمين الجدد، يؤمن بسيادة القانون وبحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وبالنظام الفدرالي‘‘، وأنه ’’فخور جداً بالانتماء إلى هذا المجتمع وأنه أحد أمثلة الاستقرار والاندماج الناجحيْن في كندا‘‘.

فئات المهاجرين

عمِل مستشار الهجرة الأستاذ جوزيف زخّور طوال سنوات مع وزارة الهجرة الكنديّة في كلّ من بيروت وعمّان ودمشق حيث كان يبحث في طلبات الهجرة المقدّمة للسفارة الكنديّة في كلّ من هذه المدن.

يتحدّث في لقاء مع ميْ أبو صعب عن مهنة مستشار الهجرة.

كما يتناول بالتفصيل عدداً من المواضيع المتعلّقة بطلبات الهجرة وكيفيّة تقديمها، والبلد الذي يمكن تقديمها منه.

ويتحدّث عن الإجراءات الممكن اتّخاذها في حال رفض الطلب.

ويتناول في حديثه مختلف فئات المهاجرين والشروط التي ينبغي أن تتوفّر لكلّ منها.

ويتطرّق إلى برنامج لمّ شمل العائلات والجديد على هذا الصعيد فضلا عن المدّة الزمنيّة للبتّ في طلب الهجرة.

ويؤكّد على أهميّة تقديم معلومات كافية وصحيحة وكاملة وعدم إخفاء معلومات لضمان البتّ في الطلب في مدّة معقولة.

ويتحدّث عن خصوصيّة مقاطعة كيبيك التي تختار مهاجريها، علما أنّ الكلمة الأخيرة تبقى للحكومة الكنديّة كما يقول.

و يشرح الأستاذ جوزف زخّور خصوصيّة كلّ ما يتعلّق ببرنامج استقبال اللاّجئين السوريّين.

شاهد الحوار مع المستشار في شؤون الهجرة جوزيف زخور:

أين يقيمون: توزيع المهاجرين على المقاطعات الكنديّة

تقيم الغالبيّة الكبرى من المهاجرين إلى كندا في مقاطعات أونتاريو وبريتيش كولومبيا وكيبيك وألبرتا.

يقيم كلّ سبعة من أصل عشرة أشخاص في ثلاث مدن هي تورونتو ومونتريال وفانكوفر.

في العام 2011، من بين 6،8 ملايين مهاجر مقيم في كندا، كانت الغالبيّة الكبرى، تحديداً نحو 91،0 بالمائة منهم تقيم في واحدة من بين 33 منطقة مُدُنيّة.

وتصل النسبة إلى 63،3 بالمائة في ما يخصّ المولودين في كندا.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) توزيع المقيمين الدائمين المقبولين في كندل عام 2015 حسب المقاطعات والأقاليم. الصورة: IRCC

فلنتحدّث عن الأديان

هل تعلم؟

ثلثا السكّان ينتمون إلى الديانة المسيحيّة. فقد قال أكثر من 22،1 مليون شخص (67،3 بالمائة من إجمالي عدد السكان) في إطار التعداد السكاني الرسمي لعام 2011 إنّهم ينتمون إلى الديانة المسيحيّة.

يشكلّ المسيحيّون الكاثوليك (نحو من 12.728.900 نسمة) أكبر مجموعة دينيّة، يليهم أتباع الكنيسة الموحّدة Eglise unie/United Church (نحو من 2.007.600 نسمة) وهي من الكنائس البروتستانتية.

أكثر من مليون شخص قالوا إنّهم مسلمون، ما يمثّل 3،2 بالمائة من مجموع سكّان البلاد.

يمثّل الهندوس 1،5 بالمائة، والسيخ 1،4 بالمائة، والبوذيّون 1،1 بالمائة واليهود 1،0 بالمائة من مجموع السكّان.

أكثر من 7،8 ملايين شخص، أي نحو ربع السكّان، (23،9 بالمائة) لم يعلنوا عن أيّ انتماء دينيّ.

المهاجرون الواصلون حديثاً ينتمون أكثر فأكثر إلى الديانات الإسلاميّة والهندوسيّة والبوذيّة والسيخية.

توقّعات حول المعتقد

من المؤكّد أنّ نسبة الأشخاص المنتمين إلى ديانات غير المسيحيّة سترتفع بشكل ملموس بحلول العام 2036.