الحكومة الكنديّة تقدّم إعانات ماليّة للقطاعات المتأثّرة بتدابير الإغلاق

وأعلن رئيس الحكومة عن الإجراءات في مؤتمر صحفي افتراضيّ ، وأوضح أنّه يشارك افتراضيّا بناء على نصيحة الصحّة العامّة المحليّة، بعد أن أظهرت اختبارات الفيروس نتائج إيجابيّة لدى ستّة من فريق عمله وعناصر أمنه.

وأعلن رئيس الحكومة عن برنامج الإعانة للعمّال في الحجر الصحّي ، والبرنامج المحلّي للحجر الصحّي.

فرضت العديد من المقاطعات تدابير متشدّدة على عدد من المرافق ، من بينها المطاعم الصورة: Boating Club

ويتلقّى كلّ عامل مؤهّل 300 دولار أسبوعيّا بموجب البرنامج المذكور، ويستفيد منه العمّال الذين أقفلت المرافق التي يعملون فيها أبوابها بأمر من السلطات المحليّة.

وأوضحت وزيرة المال كريستيا فريلاند أنّ الحكومة ستقوم بتغيير ما يُعتبر إغلاقا لِتوسيع أهليّة المشاركة في البرنامج للشركات والموظّفين.

ويستفيد من برنامج الحجر الصحّي المحلّي الموظّفون المقيمون في مناطق فرضت فيها الحكومات قيودا على قدرات الاستيعاب وخفّضتها إلى النصف.

ويستفيد الموظّفون من هذه الإعانة شرط أن يكونوا قد خسروا نصف مدخولِهم كما أوضحت الوزيرة كريستيا فريلاند.

وبإمكان الموظّفين الاستفادة من البرنامج في حال فرضت السلطات خفض القدرات الاستيعابيّة بنسبة 50 بالمئة، وتراجعت مداخيلهم خلال الشهر الجاري بنسبة 25 بالمئة.

وتبلغ تكلفة برنامجَي الإعانة الجديدَين 4 مليارات دولار، كما أفادت الحكومة في بيان.

ويبدأ تطبيق برنامج الإعانة مع مفعول رجعي اعتبارا من 19 كانون الأوّل ديسمبر الجاري ويستمرّ حتّى 12 شباط فبراير 2022.

وتتعلّق التغييرات التي تمّ الإعلان عنها اليوم ببرامج أصبحت ممكنة بفضل تمرير مشروع القانون سي-2 الذي حصل على الصكّ الملكيّ الأسبوع الماضي.

ولم يتأهلّ أحد بعد للإفادة من البرنامج لأنّه لم يتمّ الإعلان عن إغلاق عام شامل في أيّة مقاطعة كنديّة حتّى الآن.

ورحّب دان كيلي رئيس الجمعيّة الكنديّة للأعمال المستقلّة بإعلان رئيس الحكومة جوستان ترودو، ووصف التغييرات بأنّها أخبار جيّدة بتوصية من الاتّحاد الكنديّ لِلأعمال المستقلّة كما قال.

(سي بي سي/ كريستيان باس لانغ/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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